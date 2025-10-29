MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Ο ουκρανικός στρατός διαψεύδει τους ισχυρισμούς του Πούτιν περί περικύκλωσης του Κουπιάνσκ

THESTIVAL TEAM

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι οι ισχυρισμοί του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για το ότι η πόλη Κουπιάνσκ έχει περικυκλωθεί από ρωσικά στρατεύματα είναι «φαντασιώσεις»

Ο Πούτιν έκανε τι δηλώσεις περί περικύκλωσης της πόλης αυτής της βορειοανατολικής Ουκρανίας νωρίτερα σήμερα. Επιχειρησιακή ομάδα του ουκρανικού στρατού ανέφερε ότι τα ρωσικά στρατεύματα βρίσκονται στο βόρειο τμήμα της πόλης αλλά οι ισχυρισμοί περί μιας περικύκλωσης είναι αναληθείς.

Το DeepState, ένας ουκρανικός ιστότοπος χαρτογράφησης πεδίου μάχης ανοιχτού κώδικα, δεν δείχνει περικύκλωση στο Κουπιάνσκ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

