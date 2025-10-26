Ο Ντόναλντ Τραμπ ζητά από τον Σι Τζινπίνγκ να μεσολαβήσει για την ειρήνη στην Ουκρανία: “Είναι απογοητευτικό, είχα καλή σχέση με τον Πούτιν”

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε το Σάββατο ότι δεν σκοπεύει να συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, μέχρι να θεωρήσει ότι έχει υπάρξει συμφωνία για την εξασφάλιση της ειρήνης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

«Πρέπει να ξέρετε ότι θα κάνουμε μια συμφωνία, δεν πρόκειται να σπαταλήσω τον χρόνο μου. Ανέκαθεν είχα εξαιρετική σχέση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν αλλά αυτό ήταν πολύ απογοητευτικό», πρόσθεσε, αναφερόμενος στις προσπάθειες διευθέτησης της σύγκρουσης μεταξύ Μόσχας και Κιέβου».

Σε δηλώσεις του από το Air Force One ενώ ξεκινούσε την περιοδεία του στην Ασία, ο Τραμπ είπε σε δημοσιογράφους ότι «θα ήθελα η Κίνα να μας βοηθήσει με τη Ρωσία».

Την Πέμπτη, ο Τραμπ σχεδιάζει να συναντηθεί με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού στη Νότια Κορέα.

«Έχω πολύ καλές σχέσεις με τον πρόεδρο Σι. Πολύ καλές», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι και ο Κινέζος ομόλογός του θέλει να δει τον πόλεμο να τελειώνει.

Το Πεκίνο ήταν και εξακολουθεί να είναι ο πιο στενός σύμμαχος της Ρωσίας, που δεν έχει επικρίνει ποτέ την πολιτική της Μόσχας σχετικά με τον πόλεμο, υπενθυμίζει το BBC. Εξακολουθεί να υπάρχει στο παρασκήνιο ανοιχτό κανάλι μεταφοράς υλικού για τον εξοπλισμό των ρωσικών δυνάμεων. Ακόμη πιο ενεργή είναι η υποστήριξη στη Μόσχα για την παράκαμψη των κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Η κυβέρνηση Τραμπ επέβαλε την Τετάρτη κυρώσεις στις δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της Ρωσίας, Rosneft και Lukoil, καθώς κάλεσε τη Μόσχα να συμφωνήσει σε άμεση κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο με την Ουκρανία.

Ο Βλάντιμιρ Πούτιν δήλωσε ότι οι κυρώσεις θα έχουν μικρό αντίκτυπο στη ρωσική οικονομία, χαρακτηρίζοντάς τες ως προσπάθεια άσκησης πίεσης στη Μόσχα. «Καμία χώρα που σέβεται τον εαυτό της δεν κάνει ποτέ τίποτα υπό πίεση», δήλωσε την Πέμπτη.

Ο Ρώσος ηγέτης δήλωσε ότι, σε συνομιλία με τον Τραμπ, είχε προειδοποιήσει ότι οι κυρώσεις θα επηρεάσουν τις παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε και στη Μέση Ανατολή, δηλώνοντας ότι οι προσπάθειες για τη σταθεροποίηση της Γάζας προχωρούν και ότι σύντομα θα αναπτυχθεί μια διεθνής δύναμη, μετά από συνάντηση με τον Εμίρη του Κατάρ, Σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ-Θάνι, κατά τη διάρκεια ενδιάμεσης στάσης για ανεφοδιασμό στη Ντόχα.

«Αυτό θα πρέπει να είναι μια διαρκής ειρήνη», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους όταν τον ρώτησαν για την κατάσταση στη Γάζα. Πρόσθεσε ότι το Κατάρ θα ήταν πρόθυμο να συνεισφέρει ειρηνευτικές δυνάμεις αν χρειαστεί, και επαίνεσε το κράτος του Κόλπου ως σπουδαίο σύμμαχο και βασικό παράγοντα για τη σταθερότητα στην περιοχή.

