Ο Ντόναλντ Τραμπ σπάει τη σιωπή του για τα σκανδαλώδη emails του Τζέφρι Επστάιν: Ρωτήστε τον Κλίντον

Ο Ντόναλντ Τραμπ «έσπασε» τη σιωπή του για τα σκανδαλωδή email του Τζέφρι Επστάιν και κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς ότι επαναφέρουν την υπόθεση του καταδικασμένου παιδόφιλου – που βρέθηκε νεκρός στο κελί του – με στόχο να αποσπάσουν την προσοχή από τις αποτυχίες τους.

Σήμερα στο Truth Social, ο Τραμπ έγραψε: «Οι Δημοκρατικοί κάνουν τα πάντα για να προωθήσουν ξανά την απάτη του Επστάιν, παρά το γεγονός ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης έδωσε στη δημοσιότητα 50.000 σελίδες εγγράφων, μόνο και μόνο για να αποσπάσουν την προσοχή από όλες τις κακές πολιτικές και τις ήττες τους – ειδικά από το ντροπιαστικό shutdown, όπου το κόμμα τους βρίσκεται σε πλήρη αποσύνθεση και δεν έχει ιδέα τι να κάνει».

Πρόσθεσε: «Μερικοί αδύναμοι Ρεπουμπλικανοί έχουν πέσει στα νύχια τους επειδή είναι αδύναμοι και ανόητοι. Ο Επστάιν ήταν Δημοκρατικός και είναι πρόβλημα των Δημοκρατικών, όχι των Ρεπουμπλικάνων! Ρωτήστε τον Μπιλ Κλίντον, τον Ριντ Χόφμαν και τον Λάρι Σάμμερς για τον Επστάιν, ξέρουν τα πάντα για αυτόν, μην χάνετε το χρόνο σας με τον Τραμπ. Έχω μια χώρα να κυβερνήσω!».

Ο καταδικασμένος παιδόφιλος Επστάιν, είχε ισχυριστεί σε email που είχε γράψει πριν τον θάνατό του το 2019 ότι ο Ντόναλντ Τραμπ όχι μόνο «γνώριζε για τα κορίτσια» που είχαν πέσει θύματα τόσο του ίδιου όσο και της συνεργού του Γκισλέιν Μάξγουελ και μάλιστα ζήτησε από την Μάξγουελ Γκισλέιν, στενή συνεργάτιδα του Επστάιν, να σταματήσει.

Στο email από το 2019, ο Επστάιν έγραφε για τον Αμερικανό πρόεδρο: «Φυσικά γνώριζε για τα κορίτσια, καθώς ζήτησε από τη Γκισλέιν να σταματήσει». Το email δημοσιεύθηκε από τους Δημοκρατικούς στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής.