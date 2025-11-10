Ο Ντόναλντ Τραμπ αποδοκιμάστηκε σε αγώνα ποδοσφαίρου γιατί ήθελε να πάρει το γήπεδο το όνομά του – Δείτε βίντεο

Η επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο στάδιο Northwest στο Μέριλαντ για να παρακολουθήσει τον αγώνα των Washington Commanders και των Detroit Lions δεν πήγε όπως θα ήθελε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να περίμενε μια θερμή υποδοχή στο στάδιο, ωστόσο έγινε δεκτός με έντονες αποδοκιμασίες από τους φιλάθλους που ήταν στις εξέδρες.

Βίντεο του δημοσιογράφου του WUSA 9, Alexis Wainwright αποτυπώνει τι ακριβώς έγινε… Διακρίνονται ξεκάθαρα οπαδοί να τον αποδοκιμάζουν όταν άρχισε να χαιρετά το πλήθος και έγιναν πιο έντονες όταν ξεκίνησε να διαβάζει ένα στρατιωτικό όρκο. Ο αμερικανός πρόεδρος πολλές φορές σταμάτησε.

Να σημειωθεί ότι οι αποδοκιμασίες ήρθαν αφότου ο Τραμπ απαίτησε από τους Commanders να ονομάσουν το νέο τους στάδιο στην Ουάσινγκτον προς τιμήν του. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ESPN , πηγή του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι «υπήρξαν παρασκηνιακές επικοινωνίες με ένα μέλος της ομάδας ιδιοκτησίας των Commanders» για να δοθεί το όνομα του γηπέδου προς τιμήν του νυν προέδρου.

President Donald Trump is here at the Washington Commanders game, as they host the Detroit Lions.

When shown on the Jumbotron the crowd started to boo. pic.twitter.com/ztcRrFxkiC November 9, 2025

Η επίσκεψη του Τραμπ ήταν σημαδιακή, καθώς έγινε ο πρώτος εν ενεργεία πρόεδρος από το 1978 που παρευρέθηκε σε αγώνα της κανονικής περιόδου. Ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ, ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον και η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς συνόδευσαν τον πρόεδρο.

"What is it about sports that you enjoy the most?"@POTUS: "I just love it. It's a microcosm of life… you got to get through the problems to hit the triumphs, and you can never quit — you can NEVER give up." pic.twitter.com/8xT7d4iB7e — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) November 9, 2025

Ο Τραμπ ήταν καλεσμένος του Τζος Χάρις, διευθύνοντος συμβούλου των Washington Commanders.