Ο Νετανιάχου συζήτησε για την εκεχειρία στη Γάζα με τον επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Αιγύπτου

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
Με την εκεχειρία στη Γάζα να βρίσκεται σε «τεντωμένο σχοινί» μετά τις αιματηρές συγκρούσεις ανάμεσα στις στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ και της Χαμάς στη Ράφα, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου υποδέχεται αξιωματούχους με καθοριστικό ρόλο στην ειρηνευτική διαδικασία.

Ειδικότερα, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου συναντήθηκε σήμερα (21/10) με τον επικεφαλής της αιγυπτιακής υπηρεσίας πληροφοριών στην Ιερουσαλήμ, για να συζητήσουν την προώθηση του σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Κατά τη συνάντηση, σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι δύο άνδρες συζήτησαν επίσης τις σχέσεις Ισραήλ-Αιγύπτου αλλά και την ενίσχυση της ειρήνης μεταξύ των δύο χωρών.

Αιγυπτιακό τηλεοπτικό δίκτυο που συνδέεται με το κράτος, το eXtra news, μετέδωσε νωρίτερα πως ο επικεφαλής της αιγυπτιακής υπηρεσίας πληροφοριών, Χασάν Ρασάντ, μεταβαίνει στο Ισραήλ προκειμένου να συναντήσει Ισραηλινούς αξιωματούχους και τον Αμερικανό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ, στο πλαίσιο των διπλωματικών προσπαθειών για να διατηρηθεί η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα μετά τις φονικές συμπλοκές στον παλαιστινιακό θύλακα την περασμένη Κυριακή (19/10).

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επαίνεσε κατά τη σύνοδο κορυφής του Σαρμ ελ Σέιχ για τη Γάζα στις 12 Οκτωβρίου 2025, τον ρόλο του Ρασάντ στις διαπραγματεύσεις που οδήγησαν στην κατάπαυση του πυρός, η οποία έχει τεθεί σε ισχύ από τις 10 Οκτωβρίου 2025, ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

