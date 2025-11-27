MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Ο Ερντογάν υποδέχτηκε με τιμές και κανονιοβολισμούς τον Πάπα Λέοντα στην Άγκυρα – Δείτε βίντεο

Τον Πάπα Λέοντα ΙΔ’ υποδέχτηκε την Πέμπτη στο Προεδρικό Συγκρότημα στην Άγκυρα ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε επίσημη τελετή που πραγματοποιήθηκε με στρατιωτικές τιμές, παρουσία υψηλόβαθμων αξιωματούχων της τουρκικής κυβέρνησης.

Ο Ερντογάν και ο Πάπας κατευθύνθηκαν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της τελετής, όπου αποδόθηκαν οι εθνικοί ύμνοι των δύο κρατών, συνοδευόμενοι από 21 κανονιοβολισμούς. Ο Ποντίφικας χαιρέτισε το άγημα τιμών, λέγοντας «καλησπέρα στρατιώτες» ενώ στην τελετή συμμετείχαν και σημαιοφόροι που εκπροσωπούσαν τα 16 τουρκικά κράτη που έχουν ιδρυθεί ιστορικά.

Ακολούθησε η παρουσίαση των αντιπροσωπειών, με τον Ερντογάν και τον Πάπα Λέοντα ΙΔ’ να συστήνουν τα μέλη των ομάδων τους, ενώ στη συνέχεια, οι δύο αντιπροσωπείες αποσύρθηκαν για κατ’ ιδίαν συνομιλίες στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης.

Στην τελετή παρευρέθηκαν ο Αντιπρόεδρος της Τουρκίας Τζεβντέτ Γιλμάζ, ο Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού Μεχμέτ Νουρί Ερσόι, ο Γενικός Γραμματέας της Προεδρίας Χακκί Σουσμάζ, ο Επικεφαλής Επικοινωνίας της Προεδρίας Μπουρανεττίν Ντουράν, ο Διευθυντής του Ιδιωτικού Γραφείου της Προεδρίας Χασάν Ντογάν, ο Ανώτατος Σύμβουλος για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Ασφάλειας Ακίφ Τσαγκατάι Κιλιτς, καθώς και ο Κυβερνήτης της Άγκυρας Βασίπ Σαχίν.

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ έγινε δεκτός νωρίτερα με επίσημη τελετή στο Μπεστεπέ.

