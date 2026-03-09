MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Ο Εμανουέλ Μακρόν έφτασε στη Σούδα, τον υποδέχθηκε ο Δένδιας – Θα μεταφερθεί με ελικόπτερο στο Σαρλ ντε Γκώλ

THESTIVAL TEAM

Στη Σούδα προσγειώθηκε λίγα λεπτά πριν τις 17:00 το προεδρικό αεροσκάφος της Γαλλίας που μεταφέρει τον πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν.

Στη Σούδα βρίσκεται ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος υποδέχθηκε τον πρόεδρο της Γαλλίας.

Από τη Σούδα, ο Εμανουέλ Μακρόν θα πετάξει εκ νέου με ελικόπτερο για το αεροπλανοφόρο Σαρλ ντε Γκωλ που βρίσκεται στην Ανατολική Μεσόγειο, για όπου, όπως έχει ήδη προαναγγείλει, θα πραγματοποιήσει επιθεώρηση, πριν επιστρέψει στο Παρίσι.

Η επίσκεψη του Εμανουέλ Μακρόν γίνεται μετά την τριμερή συνάντησή του με τους Κυριάκο Μητσοτάκη και Νίκο Χριστοδουλίδη στην αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο.

