Ο Αμερικανικός στρατός έχει χτυπήσει 8.000 στόχους στο Ιράν από την έναρξη του πολέμου

Χιλιάδες είναι οι στόχοι που έχει πλήξει ο αμερικανικός στρατός από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, με τις επιθέσεις να συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό.

Ο αρχηγός της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, τόνισε ότι έχουν χτυπηθεί πάνω από 8.000 στόχοι στο Ιράν από τον αμερικανικό στρατό, σημειώνοντας παράλληλα ότι οι ιρανικές επιθέσεις συνεχίζουν να μειώνονται.

«Μέχρι στιγμής, έχουμε χτυπήσει πάνω από 8.000 στρατιωτικούς στόχους, συμπεριλαμβανομένων 130 ιρανικών πλοίων, αποτελώντας τη μεγαλύτερη εξόντωση ναυτικού σε διάστημα 3 εβδομάδων από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο», λέει ο Κούπερ σε ένα βίντεο.

«Η επιχειρησιακή μου εκτίμηση συνεχίζει να είναι η εξής: Η μαχητική ικανότητα του Ιράν βρίσκεται σε σταθερή μείωση καθώς οι επιθετικές μας επιθέσεις εντείνονται», λέει.

Ο Κούπερ τονίζει ότι ο αμερικανικός στρατός «καταστρέφει χιλιάδες ιρανικούς πυραύλους, προηγμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη επίθεσης και όλο το ναυτικό του Ιράν, τα οποία χρησιμοποιούν για να παρενοχλούν τη διεθνή ναυτιλία».

«Το ναυτικό τους δεν πλέει, τα τακτικά μαχητικά τους δεν πετούν και έχουν χάσει την ικανότητα να εκτοξεύουν πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη με τους υψηλούς ρυθμούς που παρατηρήθηκαν στην αρχή της σύγκρουσης», λέει, προσθέτοντας, «η πρόοδός μας είναι προφανής».

