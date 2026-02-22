MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ντόναλντ Τραμπ: Πυροβόλησαν και σκότωσαν άνδρα που προσπάθησε να μπει στην έπαυλή του στο Μαρ α Λάγκο

|
THESTIVAL TEAM

Η Μυστική Υπηρεσία (Secret Service) των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι πράκτορές της πυροβόλησαν και σκότωσαν άνδρα ηλικίας περίπου 20 ετών ο οποίος επιχείρησε να μπει παράνομα στην περίμετρο ασφαλείας του θερέτρου του Ντόναλντ Τραμπ, Μαρ-α-Λάγκο, στο Δυτικό Παλμ Μπιτς της Φλόριντα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, βρίσκεται αυτές τις ημέρες στην Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο άνδρας που δέχτηκε πυρά και σκοτώθηκε ήταν οπλισμένος. Οι αρχές τον πυροβόλησαν μετά την είσοδό του στην ασφαλισμένη περίμετρο του Mar-a-Lago, σύμφωνα με την Αμερικανική Μυστική Υπηρεσία.

Οι ομοσπονδιακές και τοπικές αστυνομικές αρχές αναμένεται να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που έχει προγραμματιστεί για το πρωί της Κυριακής.

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι εκπρόσωποι της Μυστικής Υπηρεσίας, του FBI και του Γραφείου του Σερίφη της Κομητείας Παλμ Μπιτς θα αναφερθούν στο περιστατικό που συνέβη κατά τη διάρκεια της νύχτας στην ιδιοκτησία του Παλμ Μπιτς.

Οι αρχές δεν έχουν ακόμη αποκαλύψει συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τα αίτια της επίθεσης ή τις συνθήκες που οδήγησαν σε αυτήν.

ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Super League 2: Αυτές είναι οι ενδεκάδες στο Νίκη Βόλου-Ηρακλής

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 7 ώρες πριν

Καθαρά Δευτέρα: Πέντε κοντινές αποδράσεις από τη Θεσσαλονίκη για ιδανικά Κούλουμα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 1 ώρα πριν

Έκτακτο: Φωτιά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο – Δείτε βίντεο

ΥΓΕΙΑ 16 ώρες πριν

Ποια είναι η καλύτερη ώρα μέσα στη μέρα για να φας πρωτεΐνη;

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας έσυρε τον χορό στο καρναβάλι του δήμου Χαϊδαρίου – Δείτε το βίντεο

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

Fipster για Παπανώτα: Όταν ένας άνθρωπος λέει συνεχώς σεξιστικά και ομοφοβικά πράγματα, πρέπει να έχει επιπτώσεις