Ντόναλντ Τραμπ: Πυροβόλησαν και σκότωσαν άνδρα που προσπάθησε να μπει στην έπαυλή του στο Μαρ α Λάγκο

Η Μυστική Υπηρεσία (Secret Service) των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι πράκτορές της πυροβόλησαν και σκότωσαν άνδρα ηλικίας περίπου 20 ετών ο οποίος επιχείρησε να μπει παράνομα στην περίμετρο ασφαλείας του θερέτρου του Ντόναλντ Τραμπ, Μαρ-α-Λάγκο, στο Δυτικό Παλμ Μπιτς της Φλόριντα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, βρίσκεται αυτές τις ημέρες στην Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο άνδρας που δέχτηκε πυρά και σκοτώθηκε ήταν οπλισμένος. Οι αρχές τον πυροβόλησαν μετά την είσοδό του στην ασφαλισμένη περίμετρο του Mar-a-Lago, σύμφωνα με την Αμερικανική Μυστική Υπηρεσία.

Οι ομοσπονδιακές και τοπικές αστυνομικές αρχές αναμένεται να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που έχει προγραμματιστεί για το πρωί της Κυριακής.

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι εκπρόσωποι της Μυστικής Υπηρεσίας, του FBI και του Γραφείου του Σερίφη της Κομητείας Παλμ Μπιτς θα αναφερθούν στο περιστατικό που συνέβη κατά τη διάρκεια της νύχτας στην ιδιοκτησία του Παλμ Μπιτς.

Οι αρχές δεν έχουν ακόμη αποκαλύψει συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τα αίτια της επίθεσης ή τις συνθήκες που οδήγησαν σε αυτήν.