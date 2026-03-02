MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ντόναλντ Τραμπ: Ανησυχία για το κόκκινο σημάδι στον λαιμό του

|
THESTIVAL TEAM

Ένα τεράστιο κόκκινο σημάδι στο λαιμό του Ντόναλντ Τραμπ, κάτω από το δεξί αφτί του, τράβηξε τα βλέμματα και γέννησε νέες απορίες για την υγεία του.

Κατά τη διάρκεια τελετής για την απονομή μεταλλίου τιμής στον Λευκό Οίκο, οι φωτογράφοι απαθανάτισαν το σημάδι στο λαιμό του Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο φαίνεται ξεκάθαρα σε πολλές φωτογραφίες.

Το σημάδι μοιάζει περισσότερο με εξάνθημα, ωστόσο για την ώρα, δεν έχουν γίνει διευκρινίσεις.

Kατά τη διάρκεια τελετής απονομής του Μεταλλίου Τιμής που έγινε στο Λευκό Οίκο στην Ουάσινγκτον / REUTERS/Ken Cedeno
Πρόκειται για ακόμα μία φορά, που η υγεία του Αμερικανού προέδρου απασχολεί την κοινή γνώμη, με τον Λευκό Οίκο να μπαίνει κάθε φορά σε διαδικασία να διαβεβαιώσει ότι ο πρόεδρος «χαίρει άκρας υγείας».

Σύμφωνα με το CBS, ο γιατρός του Ντόναλντ Τραμπ, Dr. Sean Barbabella, είπε ότι ο πρόεδος χρησιμοποιεί «μια κοινή αλοιφή τα βράδια».

Ντόναλντ Τραμπ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 16 ώρες πριν

Τραγωδία στον Πειραιά: Νεκρή 17χρονη που έπεσε από μπαλκόνι 5ου ορόφου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: “Ο 34χρονος την χτυπούσε όλο το βράδυ με σιδερένιες ράβδους” λέει ο αστυνομικός που έσωσε την 38χρονη

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Πούτιν: Κίνδυνος να κλιμακωθούν σε περιφερειακή σύγκρουση οι επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12 ώρες πριν

Κικίλιας: 85 Έλληνες ναυτικοί βρίσκονται στην εμπόλεμη ζώνη – Όλοι καλά στην υγεία τους

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Όλγα Κεφαλογιάννη: Δεν θα μπω σε δημόσια αντιδικία για τα παιδιά μου, παρά τη δύσκολη συνθήκη που βιώνουν

LIFESTYLE 15 ώρες πριν

Αφροδίτη Γραμμέλη για Κατερίνα Καινούργιου: “Ξεπέρασα το όριο και της έχω ζητήσει συγγνώμη”