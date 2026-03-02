Ντόναλντ Τραμπ: Ανησυχία για το κόκκινο σημάδι στον λαιμό του

Ένα τεράστιο κόκκινο σημάδι στο λαιμό του Ντόναλντ Τραμπ, κάτω από το δεξί αφτί του, τράβηξε τα βλέμματα και γέννησε νέες απορίες για την υγεία του.

Κατά τη διάρκεια τελετής για την απονομή μεταλλίου τιμής στον Λευκό Οίκο, οι φωτογράφοι απαθανάτισαν το σημάδι στο λαιμό του Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο φαίνεται ξεκάθαρα σε πολλές φωτογραφίες.

Το σημάδι μοιάζει περισσότερο με εξάνθημα, ωστόσο για την ώρα, δεν έχουν γίνει διευκρινίσεις.

Kατά τη διάρκεια τελετής απονομής του Μεταλλίου Τιμής που έγινε στο Λευκό Οίκο στην Ουάσινγκτον / REUTERS/Ken Cedeno

Πρόκειται για ακόμα μία φορά, που η υγεία του Αμερικανού προέδρου απασχολεί την κοινή γνώμη, με τον Λευκό Οίκο να μπαίνει κάθε φορά σε διαδικασία να διαβεβαιώσει ότι ο πρόεδρος «χαίρει άκρας υγείας».

Σύμφωνα με το CBS, ο γιατρός του Ντόναλντ Τραμπ, Dr. Sean Barbabella, είπε ότι ο πρόεδος χρησιμοποιεί «μια κοινή αλοιφή τα βράδια».