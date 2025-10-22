Νικολά Σαρκοζί: Πώς ήταν η πρώτη νύχτα στη φυλακή – Ο θόρυβος στην ειδική πτέρυγα και τα πρωτόγνωρα μέτρα φύλαξής του

Η πρώτη νύχτα του Νικολά Σαρκοζί στη φυλακή Σαντέ σηματοδότησε ένα πρωτοφανές γεγονός στην ιστορία της Γαλλίας, καθώς ποτέ άλλοτε πρώην Πρόεδρος της χώρας δεν έχει εκτίσει ποινή φυλάκισης.

Ο Νικολά Σαρκοζί πέρασε τις πύλες της φυλακής Σαντέ, στο Παρίσι, το πρωί της Τρίτης. Λόγω των κινδύνων που συνεπάγεται η παρουσία του σε κανονικό κελί, κρατείται σε απομόνωση, σε ειδική πτέρυγα που διαθέτει δεκαπέντε κελιά, αφιερωμένη στην ασφάλεια συγκεκριμένων κρατουμένων.

«Θα περάσει τρεις εβδομάδες ή έναν μήνα υπό κράτηση», δήλωσε ο δικηγόρος του, Κριστόφ Ενγκρέν. Ο ίδιος ο διευθυντής του σοφρωνιστικού ιδρύματος, Σεμπαστιέν Καουέλ, εξήγησε στο RTL ότι το ειδικό καθεστώς θα διασφαλίσει τόσο «την ασφάλεια του κυρίου Σαρκοζί όσο και την τάξη στο ίδρυμα».

Πρωτόγνωρα μέτρα

Η πρωτοφανής του φυλάκιση συνοδεύτηκε από ένα εξίσου πρωτόγνωρο μέτρο: δύο αστυνομικοί που ανήκουν στη μόνιμη φρουρά του από την υπηρεσία SDLP (πρώην υπηρεσία προστασίας VIP) διαμένουν σε γειτονικό κελί, με αποστολή να διασφαλίζουν την προστασία του.

Οι δύο αστυνομικοί ενεργοποιήθηκαν έπειτα από αξιολόγηση της Αντιτρομοκρατικής Συντονιστικής Μονάδας (UCLAT), απόφαση που ελήφθη τη Δευτέρα ύστερα από σύσκεψη στη Γενική Διεύθυνση της Εθνικής Αστυνομίας.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης παρέπεμψε το ζήτημα στο υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο δεν έχει προβεί σε επίσημο σχόλιο. «Δεν τίθεται ζήτημα να διακινδυνεύσουμε έστω και στο ελάχιστο την ασφάλεια ενός πρώην Προέδρου», δήλωσε πηγή χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Το περιβάλλον του Σαρκοζί απέφυγε επίσης κάθε σχόλιο: «Η εκτίμηση της απειλής εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα του υπουργείου Εσωτερικών. Στο εξαιρετικά ευαίσθητο ζήτημα της ασφάλειας του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να ειπωθεί τίποτα περισσότερο».

Οι πρώτες ώρες του

Ο Σαρκοζί παρουσιάστηκε το πρωί της Τρίτης στο υγειονομικό τμήμα της φυλακής. «Ήρθε και χαιρέτησε τους ανθρώπους που τον περίμεναν για να ολοκληρωθούν οι τυπικές διαδικασίες της κράτησης», είπε ο δικηγόρος του.

Αφού ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη διαδικασία και ο σωματικός έλεγχος, οι κρατούμενοι οδηγούνται στα κελιά τους. Για πρόσωπα που θεωρούνται «ευαίσθητα», εφαρμόζεται μια διαδικασία «αποκλεισμού» ώστε να αποφευχθεί κάθε επαφή με άλλους κρατούμενους.

Σύμφωνα με σωφρονιστικούς υπαλλήλους, ένα πακέτο με λευκά είδη, εσώρουχα, χαρτί υγείας, πιάτα και μαχαιροπίρουνα περιμένει κάθε νεοαφιχθέντα κρατούμενο, ενώ κατά τις πρώτες ημέρες γίνεται εκτίμηση της ψυχολογικής του κατάστασης.

Τη νύχτα, σε τακτά χρονικά διαστήματα, ένας φύλακας ανάβει το φως και ελέγχει μέσα από το «μάτι» της πόρτας.

Στο κελί των 9 τ.μ.

Στο κελί των 9 τετραγωνικών μέτρων, όπου «υπάρχει συνεχής θόρυβος», όπως σχολίασε ο δικηγόρος και στενός του φίλος Ζαν-Μισέλ Νταρουά, ο πρώην Γάλλος Πρόεδρος έχει στη διάθεσή του ένα κρεβάτι, ένα γραφείο βιδωμένο στο πάτωμα, μια πλαστική καρέκλα, ράφια, ντους και τουαλέτα χωρίς καπάκι, μια μικρή ηλεκτρική εστία, ψυγείο και τηλεόραση (επί πληρωμή), καθώς και μια ξύλινη κορνίζα, σύμφωνα με πρώην κρατούμενο της Σαντέ.

Θα μπορεί να χρησιμοποιεί ένα τηλέφωνο τοποθετημένο στον τοίχο (επί πληρωμή) για να καλεί προκαθορισμένους αριθμούς, όμως οι συνομιλίες του ενδέχεται να καταγράφονται και δεν θα έχει τη δυνατότητα να δέχεται κλήσεις.

Στην πρώτη του ημέρα στη φυλακή, «έκανε λίγη γυμναστική» και «ξεκίνησε να γράφει το βιβλίο του», ανέφερε ο Νταρουά.

Καμία επαφή με άλλους κρατούμενους

Σύμφωνα με τον Ενγκρέν, θα έχει δικαίωμα σε «μία ώρα προαυλισμού την ημέρα, μόνος του, σε περιφραγμένο χώρο», ο οποίος δεν επιβλέπεται από άλλους κρατούμενους, ενώ ο Σεμπαστιέν Καουέλ ανέφερε ότι οι βόλτες του θα είναι «δύο φορές την ημέρα».

Βάσει προγράμματος, θα έχει επίσης πρόσβαση μόνος του σε μία από τις τρεις αίθουσες γυμναστηρίου της πτέρυγας απομόνωσης, καθώς και σε ένα μικρό δωμάτιο που λειτουργεί ως βιβλιοθήκη.

Τις υπόλοιπες ώρες θα παραμένει «κλειδωμένος στο κελί του» και, όπως όλοι οι κρατούμενοι, θα έχει «τρεις επισκέψεις την εβδομάδα από την οικογένειά του», ενώ θα μπορεί να βλέπει «τους δικηγόρους του όποτε το επιθυμεί».

«Σκοπεύει να περάσει τον χρόνο του γράφοντας, κάνοντας όσο το δυνατόν περισσότερη γυμναστική και δεχόμενος επισκέψεις από την οικογένεια και τους δικηγόρους του», δήλωσε ο Νταρουά.

Τα γεύματά του θα του σερβίρονται από σωφρονιστικό υπάλληλο και όχι, όπως συμβαίνει στις υπόλοιπες πτέρυγες της Σαντέ, από άλλον κρατούμενο.

«Ο στόχος είναι να μην συναντήσει ποτέ άλλον κρατούμενο – ούτε στο κελί, ούτε στους χώρους δραστηριοτήτων, ούτε στον προαύλιο χώρο, ούτε κατά τη διάρκεια των επισκέψεων», πρόσθεσε ο Καουέλ.

«Είναι οτιδήποτε άλλο εκτός από προνομιακή μεταχείριση», τόνισε ο δικηγόρος του Ενγκρέν έξω από τη Σαντέ, μετά την αποχώρησή του από τη συνάντηση με τον πελάτη του.

Με πληροφορίες από: Le Parisien, Le Monde, enikos.gr