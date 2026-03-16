New York Post: Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ ίσως είναι γκέι γι' αυτό δεν τον ήθελε για διάδοχο ο πατέρας του, ο Τραμπ γελούσε όταν το έμαθε

Ο Ντόναλντ Τραμπ ενημερώθηκε την περασμένη εβδομάδα ότι, σύμφωνα με πληροφορίες των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, ο νέος Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ενδέχεται να είναι ομοφυλόφιλος — και ότι ο πατέρας του, ο εκλιπών Αλί Χαμενεΐ, είχε εκφράσει ανησυχίες για την καταλληλότητά του να ηγηθεί της Ισλαμικής Δημοκρατίας. 

Τις πληροφορίες επικαλείται η New York Post.  Τον ισχυρισμό περιέγραψαν στην εφημερίδα δύο αξιωματούχοι της αμερικανικής κοινότητας πληροφοριών και ένα τρίτο πρόσωπο με γνώση των εξελίξεων στον Λευκό Οίκο.  Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν μπόρεσε να κρύψει την έκπληξή του και γέλασε δυνατά όταν ενημερώθηκε για τις πληροφορίες, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η New York Post.

Και οι τρεις πηγές υποστηρίζουν ότι η πληροφορία, παρότι ακούγεται απίθανη, θεωρείται αξιόπιστη από τις αμερικανικές υπηρεσίες κατασκοπείας και όχι παραπληροφόρηση με στόχο να πληγεί ο 56χρονος Χαμενεΐ, ο οποίος επιλέχθηκε για να διαδεχθεί τον πατέρα του στην ηγεσία στις 8 Μαρτίου.


Οι φήμες για τη σχέση του

Δύο από τις πηγές ανέφεραν ότι οι πληροφορίες δείχνουν πως ο Χαμενεΐ, ενώ υπηρετούσε ως φύλακας του γηραιού πατέρα του, διατηρούσε μακροχρόνια σεξουαλική σχέση με τον δάσκαλο των παιδικών του χρόνων.

Η τρίτη πηγή ανέφερε ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών, η σχέση αφορούσε ένα άτομο που είχε εργαστεί στο παρελθόν για την οικογένεια Χαμενεΐ.


Οι προηγούμενες αναφορές 

Ορισμένες πτυχές της προσωπικής ζωής του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ έχουν αναφερθεί και στο παρελθόν. Σε απόρρητο αμερικανικό διπλωματικό τηλεγράφημα του 2008, το οποίο δημοσιοποιήθηκε αργότερα μέσω του WikiLeaks, αναφερόταν ότι είχε λάβει θεραπεία στο Ηνωμένο Βασίλειο για προβλήματα ανικανότητας.

Σύμφωνα με το έγγραφο, παντρεύτηκε σχετικά αργά, περίπου στην ηλικία των 30 ετών, ενώ χρειάστηκε επανειλημμένες επισκέψεις σε νοσοκομεία του Λονδίνου πριν η σύζυγός του μείνει έγκυος.

Η σύζυγός του Ζάχρα και ο έφηβος γιος του Μοχάμαντ Μπαγέρ φέρεται να σκοτώθηκαν στην αεροπορική επίθεση που σκότωσε και τον πατέρα του. Ο ίδιος έχει ακόμη έναν γιο και μία κόρη.

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

LIFESTYLE 15 ώρες πριν

Όσκαρ 2026: Η συγκινητική εμφάνιση της Barbra Streisand και το αφιέρωμα στον Robert Redford που συγκλόνισε το κοινό

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 7 ώρες πριν

Παναγόπουλος: Θα δώσω στοιχεία για τη στημένη υπόθεση – Να φοβούνται όταν η φούσκα σπάσει

ΔΙΕΘΝΗ 8 ώρες πριν

Πόλεμος στην Ουκρανία: Τρεις νεκροί σε ρωσικά πλήγματα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 45χρονος με πέντε κιλά χασίς – Τα έκρυβε στον προφυλακτήρα οχήματος – Δείτε φωτο

ΠΑΙΔΕΙΑ 7 ώρες πριν

ΑΠΘ: Οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Λαμία: 27χρονη μητέρα τριών παιδιών σκοτώθηκε μετά από σοβαρό τροχαίο στην είσοδο της πόλης – Δείτε εικόνες