ΔΙΕΘΝΗ

Νετανιάχου: Συντρίβουμε το Ιράν και τη Χεζμπολάχ – Μαριονέτα ο Μοτζτάμπα Χομεϊνί

Φωτογραφία: ΓΤ Πρωθυπουργός
|
THESTIVAL TEAM

Το Ισραήλ «συντρίβει» το ιρανικό καθεστώς καθώς και την Χεζμπολάχ ανέφερε ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου στην πρώτη συνέντευξη Τύπου που έδωσε από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν πριν από 13 ημέρες.

«Συντρίβουμε το τρομοκρατικό καθεστώς στο Ιράν. Χτυπάμε και νικάμε τους αντιπροσώπους του – τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο», ανέφερε, ενώ προειδοποίησε ότι η Χεζμπολάχ θα πληρώσει βαρύ τίμημα για την επιθετικότητά της.

«Η Χεζμπολάχ νιώθει τη δύναμη του χεριού μας και θα τη νιώσει ακόμη περισσότερο. Θα πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα για την επιθετικότητά της», προειδοποίησε ο Νετανιάχου.

«Κάνουμε συντριπτικά πλήγματα στους Φρουρούς της Επανάστασης, στις βάσεις τους, στις δυνάμεις των δρόμων, στα σημεία ελέγχου τους – και περισσότερα έρχονται», πρόσθεσε.

«Μέσω μιας άνευ προηγουμένου ένωσης δυνάμεων μεταξύ Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών, έχουμε πετύχει τεράστια επιτεύγματα — επιτεύγματα που αλλάζουν την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή και ακόμη και πέρα ​​από αυτήν», πρόσθεσε, ενώ χαρακτήρισε τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ως «μαριονέτα των Φρουρών της Επανάστασης» που δεν μπορεί να εμφανιστεί δημόσια.

Παράλληλα απευθύνθηκε στον ιρανικό λαό, λέγοντας ότι πλησιάζει η στιγμή για ένα «νέο μονοπάτι ελευθερίας» και ότι το Ισραήλ στέκεται στο πλευρό του.

«Αλλά στο τέλος της ημέρας, εξαρτάται από εσάς. Είναι στο χέρι σας», είπε.

Πηγή: cnn.gr

Μπενιαμίν Νετανιάχου

