Νέος πρωθυπουργός της Ολλανδίας ο Ρομπ Γέτεν – Ο νεότερος στην ιστορία της χώρας και ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος

Στα 38 του ο Ρομπ Γέτεν έγινε ο νεότερος πρωθυπουργός στην ιστορία της Ολλανδίας, καθώς η μειοψηφική κυβέρνηση του ανέλαβε και επίσημα την εξουσία.

Ο Ρομπ Γέτεν και το κόμμα του D66 εξασφάλισε την νίκη εκθρονίζοντας το ακροδεξιό Κόμμα της Ελευθερίας (PVV) του Γκερτ Βίλντερς στις πρόωρες εκλογές, οι οποίες διεξήχθησαν τον Οκτώβριο μετά την πτώση της δεξιότερης κυβέρνησης στην πρόσφατη ιστορία της Ολλανδίας κατόπιν της αποχώρησης του PVV από τον κυβερνητικό συνασπισμό.

Με πλειοψηφία 66 εδρών στο 150μελές κοινοβούλιο, ο κυβερνητικός συνασπισμός θα έχει ανάγκη την υποστήριξη κομμάτων της αντιπολίτευσης για την ψήφιση των νομοσχεδίων.

Μετά την νίκη του, ο Ρομπ Γέτεν δήλωσε ότι είναι εφικτό «να νικήσει κανείς τα λαϊκίστικά κόμματα, αν κάνει προεκλογική εκστρατεία με ένα θετικό μήνυμα για την χώρα».

Κατά την διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, ο Ρομπ Γέτεν είχε δηλώσει την πρόθεσή του να επαναφέρει την πέμπτη οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην καρδιά της Ευρώπης, διότι, «χωρίς ευρωπαϊκή συνεργασία, δεν πάμε πουθενά».

Το πρόγραμμα του νέου κυβερνητικού συνασπισμού υπόσχεται καθολική υποστήριξη προς την Ουκρανία και επαναδιατυπώνει την προσήλωση στο ΝΑΤΟ ως προς τις αμυντικές δαπάνες.

Ποιος είναι ο νέος πρωθυπουργός της Ολλανδίας

Ο Ρομπ Γέτεν γεννήθηκε σε μια μικρή πόλη στο δουκάτο της Βραβάντης. Σε άρθρο του το BBC είχε παρουσιάσει το προφίλ του Ολλανδού, πριν αναλάβει στα χέρια του την πρωθυπουργία.

Όπως έγραφε το βρετανικό μέσο, ο ίδιος έχει πει ότι ως παιδί ήταν φανατικός με την πολιτική και είχε κάνει coming out όταν ήταν νεαρός. Ο Ρομπ Γέτεν δεν έχει κάνει την προσωπική του ζωή μέρος της πολιτικής του ταυτότητας. Πριν πέντε χρόνια, προκειμένου να αναδείξει τη σημασία της παγκόσμιας ημέρας κατά της ομοφοβίας, είχε δημοσιεύσει βίντεο όπου διάβαζε ομοφοβικά μηνύματα που είχε λάβει.

Πάντως, ο νέος Ολλανδός πρωθυπουργός είναι αρραβωνιασμένος με τον Αργεντίνο παίκτη χόκεϊ Νικολάς Κίναν, με τον οποίο αναμένεται να παντρευτούν μέσα στο έτος.

Η πολιτική καριέρα

Μπορεί σήμερα ο Γέτεν να ορκίστηκε πρωθυπουργός, ωστόσο, η πολιτική του καριέρα δεν κύλησε ομαλά. Η αρχή της σταδιοδρομίας του έγινε το 2017 όταν και εξελέγη βουλευτής και στη συνέχεια εργάστηκε δίπλα στον Μάρκο Ρούτε ως υπουργός για το Κλίμα.

Τότε, συνάδελφός του στο κοινοβούλιο τον κατηγόρησε ότι ήταν «επιθετικός» σε ζητήματα κλίματος. Η υπουργική του καριέρα τελείωσε με την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία που είχε ως συνέπεια την κατακόρυφη αύξηση των τιμών ενέργειας.

Πριν από τρία χρόνια, ο Γέτεν ηγήθηκε της εκστρατείας του D66 το οποίο όμως κατάφερε να κερδίσει μόλις 9 έδρες. Μάλιστα, σύμφωνα με το BBC, ο Ολλανδός δεν φαίνεται να το «είχε» με τις κάμερες και ένας κριτικός τον είχε χαρακτηρίσει «ρομπότ», ενώ οι εμφανίσεις του είχαν κατακριθεί ως «βαρετές».

Την ίδια ώρα, πολλοί υποστηρικτές του τον συγκρίνουν με τον Μαρκ Ρούτε και αυτό είναι ένα από τα χαρακτηριστικά που του δίνουν πόντους, μιας και αρκετοί αναπολούν την εποχή σταθερότητας του πρώην πρωθυπουργού και τωρινό γ.γ. του ΝΑΤΟ.

Χαμογελαστοί και ρεαλιστές, όπως τους χαρακτηρίζει το BBC, Γέτεν και Ρούτε, είναι γνωστό ότι τα βγάζουν πέρα με ελάχιστο ύπνο. Ο Ρόι Κράμερ, πολιτικός στο D66, πάντως, είχε πει εντοπίσει μια διαφορά: «Ο Ρούτε είναι ομιλητικός, ο Γέτεν λίγο πιο ήσυχος».