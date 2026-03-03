Νεκρό βρέφος 3 μηνών στην Κύπρο – Βρέθηκε από τους γονείς του στο σπίτι τους

Τραγωδία στην Κύπρο, καθώς ένα βρέφος μόλις 3 μηνών εντοπίστηκε νεκρό από τους γονείς του στο σπίτι τους στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με το sigmalive.com, οι γονείς έβαλαν για ύπνο το μωρό, ωστόσο σήμερα το πρωί διαπίστωσαν ότι δεν ανταποκρινόταν. Το βρέφος μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου δυστυχώς οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Aναμένεται να πραγματοποιηθεί η νεκροψία-νεκροτομή για να διαπιστωθεί η αιτία θανάτου.