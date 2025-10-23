MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Νέα Ζηλανδία: Θυελλώδεις άνεμοι πέταξαν γυναίκα στη μέση του δρόμου – Δείτε βίντεο

THESTIVAL TEAM

Την τρομακτική στιγμή που θυελλώδεις άνεμοι πέταξαν μια γυναίκα στη μέση του δρόμου στη Νέα Ζηλανδία κατέγραψε κάμερα σε αυτοκίνητο

Στο βίντεο φαίνονται τα δέντρα και τα φανάρια να τραντάζονται από τους ισχυρούς ανέμους και μια γυναίκα να προσπαθεί να πιαστεί από κάπου για να σταθεί όρθια.

Η προσπάθειά της, όμως, δεν αποδείχθηκε επαρκής με τους ανέμους να την πετάνε στον αέρα και να τη ρίχνουν στη μέση του δρόμου.

Ευτυχώς για τη γυναίκα οι οδηγοί δύο αυτοκινήτων που έτυχε να περνάνε από το σημείο την επίμαχη στιγμή, κατάφεραν να πατήσουν φρένο έγκαιρα

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Νέας Ζηλανδίας έχει εκδώσει κόκκινη προειδοποίηση για πολλές περιοχές της χώρας κάνοντας λόγο για ριπές ανέμων έως 140 χλμ/ώρα και «σοβαρό κίνδυνο για τη ζωή από ιπτάμενα αντικείμενα και πεσμένα δέντρα».

Στη δυτική πλευρά της Νέας Ζηλανδίας έπεσαν 100-180 χιλιοστά βροχής τις τελευταίες 24 ώρες, ενώ εκδόθηκε νέα προειδοποίηση για ένα «πιο σοβαρό» καιρικό σύστημα που θα φτάσει σήμερα Πέμπτη.

Νέα Ζηλανδία

