Νέα νίκη για τη Shein στη Γαλλία: Το Εφετείο του Παρισιού απέρριψε την απόπειρα αναστολής του ⁠marketplace

Η απόπειρα της Γαλλίας να αναστείλει τη λειτουργία του ⁠marketplace της Shein (Σ.τ.Σ: μια ψηφιακή πλατφόρμα που επιτρέπει σε τρίτους πωλητές και επώνυμα brands να πωλούν τα προϊόντα τους απευθείας μέσα από την εφαρμογή και την ιστοσελίδα της Shein) απορρίφθηκε σήμερα από εφετείο του Παρισιού μετά την απόφαση άλλου δικαστηρίου της γαλλικής πρωτεύουσας που έκρινε κατά του αιτήματος της κυβέρνησης τον Δεκέμβριο.

Η απόφαση του δικαστηρίου του Δεκεμβρίου απέρριψε το αίτημα της κυβέρνησης να αναστείλει τη λειτουργία του ⁠marketplace του κινεζικού κολοσσού γρήγορης μόδας στη Γαλλία για τρεις μήνες, αλλά η κυβέρνηση άσκησε έφεση.

Η απόφαση συνιστά νίκη για την Shein, η οποία έχει εμπλακεί σε σκάνδαλο από τότε που το εποπτικό όργανο των καταναλωτών εντόπισε να πωλούνται στην πλατφόρμα κούκλες του σεξ με τη μορφή παιδιών και απαγόρευσε την πώληση όπλων στο marketplace της τον Νοέμβριο, κάτι το οποίο προκάλεσε την προσφυγή στη δικαιοσύνη από την κυβέρνηση.

Το εφετείο επικύρωσε την προηγούμενη απόφαση κατώτερου δικαστηρίου σύμφωνα με την οποία η Shein δεν επιτρέπεται να πουλήσει ξανά τέτοια προϊόντα στο marketplace χωρίς τα απαραίτητα μέτρα διακρίβωσης της ηλικίας.

Μετά τις διαπιστώσεις αυτές στη Γαλλία, η Shein δεν πουλάει πλέον τέτοιου είδους προϊόντα σε καμία από τις αγορές της και λανσάρει μέτρα εξακρίβωσης της ηλικίας για άλλα προϊόντα, δήλωσε εκπρόσωπος της Shein.

Σε ανακοίνωσή της η Shein αναφέρει σχετικά με τη σημερινή απόφαση: “Κατά τους τελευταίους αρκετούς μήνες συνεχίσαμε να ενισχύουμε σημαντικά του ελέγχους μας τόσο για τους πωλητές όσο και για τα προϊόντας μας στο marketplace, για να διασφαλίσουμε ότι οι καταναλωτές μας στη Γαλλία μπορούν να απολαμβάνουν μια ασφαλή και ευχάριστη διαδικτυακή καταναλωτική εμπειρία”.

Η εταιρεία δήλωσε ότι έχει διατηρήσει “στενό διάλογο” με τις γαλλικές και ευρωπαϊκές αρχές.

Η Shein ωστόσο είναι πιθανό να αντιμετωπίσει κυβερνητικές πιέσεις στη Γαλλία. Ο Γάλλος υπουργός αρμόδιος για μικρομεσαίες επιχειρήσεις δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι οι διαδικτυακοί λιανέμποροι όπως η Shein θα αντιμετωπίσουν “μια χρονιά αντίστασης” διευκρινίζοντας ότι η πλατφόρμα μπορεί και πουλάει προϊόντα σε εξευτελιστικές τιμές χάρη σε ένα κενό του νόμου που επιτρέπει τον αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ των ευρωπαίων λιανέμπορων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

