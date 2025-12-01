Νέα επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφο – Την χαρακτήρισε “ανίκανη να πετύχει τέλειο σκορ σε γνωστικό τεστ”

Κατά τη διάρκεια πτήσης με το Air Force One, ο Ντόναλντ Τραμπ βρήκε ξανά ευκαιρία να επαινέσει τον εαυτό του αλλά και να προσβάλλει.

Μιλώντας για την περίφημη «τέλεια» μαγνητική του εξέταση, ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να δημοσιοποιήσει τα αποτελέσματα της μαγνητικής τομογραφίας που έκανε τον Οκτώβριο -χωρίς βέβαια να χάσει την ευκαιρία να μειώσει άλλη μία γυναίκα δημοσιογράφο, όπως κάνει σχεδόν με την άνεση ρουτίνας.

Την Κυριακή μετά την επιστροφή του από τη Φλόριντα, ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Αν θέλετε να τα δημοσιοποιήσω, θα τα δημοσιοποιήσω», επαναλαμβάνοντας με αυτοθαυμασμό ότι τα αποτελέσματα ήταν «τέλεια».

Μάλιστα, πρόσθεσε πως «ήταν απλώς μια μαγνητική τομογραφία», παραδεχόμενος ότι… δεν ξέρει καν σε ποιο σημείο του σώματος έγινε η εξέταση.

Και όταν έφτασε η στιγμή να επιτεθεί προσωπικά, δεν απογοήτευσε.

«Δεν ήταν ο εγκέφαλος, γιατί έκανα τεστ γνωστικών ικανοτήτων και το πέτυχα τέλεια. Πήρα άριστα, κάτι που εσύ θα ήσουν ανίκανη να κάνεις», είπε στη δημοσιογράφο, σε μια ακόμη επίδειξη της γνώριμης πλέον μίξης αλαζονείας και επιθετικότητας.