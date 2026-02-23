MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Μυστικοί πράκτορες επέβαιναν στο κατασχεθέν από τη Γαλλία σκιώδες δεξαμενόπλοιο της Ρωσίας

THESTIVAL TEAM

Δύο Ρώσοι πράκτορες ασφαλείας επέβαιναν σε ένα ύποπτο δεξαμενόπλοιο του σκιώδους ρωσικού στόλου, το οποίο κατασχέθηκε από τις γαλλικές αρχές τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης.

Οι άνδρες, ηλικίας 34 και 40 ετών, εργάζονταν για την ιδιωτική ρωσική εταιρεία Moran Security Group και είχαν ως αποστολή την παρακολούθηση του πληρώματος και τη συλλογή πληροφοριών. Ένας από αυτούς είναι πρώην αστυνομικός και είχε συνεργαστεί με την παραστρατιωτική ομάδα Wagner υπό τον εκλιπόντα Γεβγκένι Πριγκόζιν.

Το πλοίο, Boracay, ανήκει σε στόλο γερασμένων δεξαμενόπλοιων με σημαίες τρίτων χωρών, που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου, παρακάμπτοντας τις κυρώσεις της Δύσης εν μέσω της εισβολής της Μόσχας στην Ουκρανία. Το Γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό, σε συνεργασία με πληροφορίες από το Ηνωμένο Βασίλειο, αναχαίτισε το πετρελαιοφόρο στη Μεσόγειο τον Ιανουάριο του 2026.

Σύμφωνα με πηγές, ο ρόλος των Ρώσων πρακτόρων ήταν να διασφαλίσουν την προστασία του πλοίου και να εξασφαλίσουν ότι ο καπετάνιος ακολουθούσε τις εντολές που εξυπηρετούσαν τα ρωσικά συμφέροντα, ενώ παράλληλα συγκέντρωναν πληροφορίες. Το Boracay έχει συνδεθεί με μυστηριώδεις πτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη Δανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ενέργειες που αποδίδονται σε υβριδικό πόλεμο του Κρεμλίνου.

Ο Κινέζος καπετάνιος του πλοίου και ο πρώτος αξιωματικός του είχαν τεθεί υπό κράτηση τον Οκτώβριο, πριν τους επιτραπεί να συνεχίσουν το ταξίδι τους. Ο καπετάνιος πρόκειται να δικαστεί ερήμην στη Μπρεστ της δυτικής Γαλλίας για άρνηση συμμόρφωσης με τις εντολές, ενώ η παρουσία των δύο Ρώσων υπηκόων επιβεβαιώθηκε από τον δικηγόρο του.

