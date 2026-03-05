MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Μπαχρέιν: Πυρκαγιά σε διυλιστήριο, από πλήγμα ιρανικού πυραύλου – Προκλήθηκαν μόνο μικρές υλικές ζημιές

|
THESTIVAL TEAM

Το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν έκανε γνωστό ότι εγκαταστάσεις σε μια βιομηχανική ζώνη όπου υπάρχει και ένα διυλιστήριο πετρελαίου, στο νότιο τμήμα της χώρας, «έγιναν στόχος», με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά, η οποία κατασβέστηκε γρήγορα.

«Μια εγκατάσταση στην περιοχή του Μααμίρ έγινε στόχος», σύμφωνα με την ανάρτηση του υπουργείου στην πλατφόρμα Χ.

«Η πυρκαγιά που ξέσπασε (…) τέθηκε υπό έλεγχο» και αναφέρθηκαν μόνο περιορισμένες υλικές ζημιές, χωρίς ανθρώπινες απώλειες», διευκρίνισε.

Το υπουργείο απέδωσε το πλήγμα σε ιρανικό πύραυλο και σημείωσε ότι το διυλιστήριο λειτουργεί κανονικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μπαχρέιν

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 ώρες πριν

Νεκρή γυναίκα μετά από φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Μεταξουργείο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 12 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Σήμερα η ετήσια Αρχαιολογική Συνάντηση για τις ανασκαφές του έτους 2025 στη Μακεδονία και τη Θράκη

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Ταξιδιωτική οδηγία του Στέιτ Ντιπάρμεντ για την Κύπρο: “Σκεφτείτε αν θα ταξιδέψετε εκεί”

ΚΑΙΡΟΣ 9 ώρες πριν

Μαρουσάκης: Χωρισμένη στα δύο η χώρα – Πού θα έχουμε φθινόπωρο και πού άνοιξη

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Εργαστήριο για την πλατφόρμα του ΑΣΕΠ από το Κέντρο Νεότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης – Μέχρι αύριο οι αιτήσεις

ΔΙΕΘΝΗ 10 ώρες πριν

Ιράν προς ΗΠΑ: “Θα μετανιώσετε πικρά για τη θηριωδία στη θάλασσα” – Οργή Αραγτσί για τη βύθιση της φρεγάτας IRIS Dena