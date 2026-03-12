MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Ο νέος ηγέτης του Ιράν άνοιξε λογαριασμό στο “Χ”

THESTIVAL TEAM

Στον αέρα είναι ο νέος λογαριασμός στο Χ του νέου ανώτατου ηγέτης του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος στο πρώτο του διάγγελμα σήμερα (12/03) κάλεσε σε ενότητα τον ιρανικό λαό εν μέσω των πολεμικών συγκρούσεων με ΗΠΑ και Ισραήλ, ενώ όσον αφορά στα Στενά του Ορμούζ, ο Χαμενεΐ επισήμανε ότι το κλείσιμό τους πρέπει να συνεχιστεί, «ως εργαλείο πίεσης προς τον εχθρό».

Με γραπτό κείμενο, χωρίς να εμφανισθεί ο ίδιος, έκανε το πρώτο του διάγγελμα ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ. Εν μέσω φημών και σεναρίων για την υγεία του (κάποιοι υποστηρίζουν πως βρίσκεται, ακόμα, και σε κώμα, μετά από τραυματισμό του σε αμερικανοϊσραηλινή επιδρομή), ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, κατέστησε σαφές ότι θα συνεχίσει την πολιτική του πατέρα του.

Μάλιστα, συμβολικά, δημοσιοποιήθηκε εικόνα με το πρόσωπο του διαδόχου να εμφανίζεται ως αντικατοπτρισμός ενώ ο Αγιατολάχ Χαμενεϊ βρισκόταν μπροστά στον καθρέπτη.

Σε σκληρό τόνο, υποσχέθηκε εκδίκηση για «όλο το ιρανικό αίμα που έχει χυθεί μέχρι σήμερα».

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

