ΔΙΕΘΝΗ

Πρώτο διάγγελμα του Μοτζταμπά Χαμενεΐ: “Θα παραμείνουν κλειστά τα Στενά του Ορμούζ”

THESTIVAL TEAM

Το πρώτο του μήνυμα ως νέος ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν απηύθυνε ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, σε ένα διάγγελμα που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση της χώρας.

Στο μήνυμά του, το οποίο ήταν ηχογραφημένο, ο νέος ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας αναφέρθηκε στον πόλεμο που βρίσκεται σε εξέλιξη και τόνισε ότι οι εξελίξεις δεν θα πρέπει να επηρεάσουν τις σχέσεις της Τεχεράνης με τα γειτονικά κράτη.

Όπως σημείωσε, παρά το γεγονός ότι από εδάφη γειτονικών χωρών – όπου βρίσκονται στρατιωτικές βάσεις των Ηνωμένες Πολιτείες – πραγματοποιούνται επιθέσεις, το Ιράν επιδιώκει να διατηρήσει σταθερές τις σχέσεις με τους γείτονές του.

«Όλες οι αμερικανικές βάσεις στην περιοχή πρέπει να κλείσουν αμέσως, διαφορετικά θα δεχθούν επίθεση», τόνισε ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν. Επίσης σημείωσε πως θα εκδικηθεί για όλο το αίμα που έχει χαθεί.

Επιπλέον, στη δήλωση τονίζεται ότι το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ θα συνεχίσει να αποτελεί εργαλείο πίεσης στις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Η δήλωση ευχαριστεί επίσης «τον λαό του Ιράν από όλα τα κοινωνικά στρώματα που στάθηκε ενάντια στον εχθρό».

Ο ανώτατος ηγέτης έστειλε συλλυπητήρια στους ανθρώπους που «έχασαν τα αγαπημένα τους πρόσωπα κατά τη διάρκεια του πολέμου», λέγοντας ότι οι ζημιές θα αποζημιωθούν.

«Το έγκλημα κατά της ανθρωπότητας και κατά των παιδιών… δεν θα αγνοηθεί», πρόσθεσε.

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

