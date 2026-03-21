Μοτζταμπά Χαμενεΐ: CIA και Μοσάντ ψάχνουν απεγνωσμένα αποδείξεις ότι ο ηγέτης του Ιράν είναι όντως ζωντανός

Παρά το γεγονός ότι ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ έχει ανακηρυχθεί ως ο νέος ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν εδώ και αρκετές ημέρες, αυτό που προκαλεί εντύπωση όχι μόνο στις ΗΠΑ και στο Ισραήλ αλλά διεθνώς, είναι ότι ο αγιατολάχ παραμένει ένα… φάντασμα.

Μετά τον θάνατο του πατέρα του Αλί Χαμενεΐ και της γυναίκας του, σε πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ στις πρώτες ώρες του πολέμου εναντίον του Ιράν, ο ίδιος δεν έχει κάνει καμία δημόσια εμφάνιση ενώ στις ελάχιστες περιπτώσεις που ήταν αναγκαία η παρέμβασή του, εξέδωσε γραπτή δήλωση.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η CIA, η Μοσάντ και άλλες υπηρεσίες πληροφοριών να ψάχνουν απεγνωσμένα να βρουν αποδείξεις και σημάδια ζωής, που να επιβεβαιώνουν ότι ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ είναι ακόμα ζωντανός, όπως αναφέρουν πηγές πληροφόρησης στο Axios.

Ειδικότερα, οι αμερικανικές και ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών περίμεναν με ανυπομονησία τον Χαμενεΐ να δημοσιεύσει μια βιντεοσκοπημένη δήλωση για το Νορούζ (την περσική πρωτοχρονιά), όπως έκανε παραδοσιακά ο πατέρας του, όμως τελικά δημοσιεύθηκε γραπτή δήλωση.

«Δεν έχουμε καμία απόδειξη ότι είναι πράγματι ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ αυτός που δίνει εντολές», φέρεται να δήλωσε ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος, ενώ ένας Αμερικανός αξιωματούχος περιγράφει την κατάσταση «πάρα πολύ περίεργη και ύποπτη».

«Δεν πιστεύουμε ότι οι Ιρανοί θα είχαν κάνει τόσο μεγάλη προσπάθεια για να επιλέξουν έναν νεκρό ως ανώτατο ηγέτη τους, αλλά ταυτόχρονα, δεν έχουμε καμία απόδειξη ότι ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ έχει αναλάβει τα ηνία της εξουσίας», προσθέτει ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Axios, η CIA εργάζεται πυρετωδώς για να επαληθεύσει εάν οι φωτογραφίες του Μοτζταμπά Χαμενεΐ που δημοσιεύθηκαν μαζί με την γραπτή του δήλωση για το Νορούζ είναι πρόσφατες και σημειώνει ότι από την πλευρά του, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δημοσίευσε βιντεοσκοπημένη δήλωση.

«Θα περιμέναμε να δούμε και τον Μοτζτάμπα σε κάποια μορφή. Δεν εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία και την παράδοση», λέει άλλος Αμερικανός αξιωματούχος και τονίζει ότι πρόκειται για πολύ «ύποπτο σημάδι».

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

Ο Κωνσταντίνος Τασούλας εγκαινίασε την έκθεση “Στο ένδοξο αλωνάκι. Μεσολόγγι 1826, Έξοδος”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Θρίλερ με την “κόκκινη βαλίτσα” στη Χαλκιδική: Μαρτυρίες για κραυγές βοήθειας και νέα στοιχεία για τη σορό της γυναίκας στο Πευκοχώρι

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

ΣΥΡΙΖΑ: Απαράδεκτα “παιχνίδια πολέμου” από την ελληνική κυβέρνηση

ΥΓΕΙΑ 20 ώρες πριν

Με 6 πρωινές συνήθειες, ο εγκέφαλος διατηρείται σε φόρμα μακροπρόθεσμα – Προτάσεις νευρολόγων

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 9 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Στον ανακριτή ο 19χρονος φίλος του Κλεομένη που δολοφονήθηκε στην Καλαμαριά

LIFESTYLE 7 ώρες πριν

Βασίλης Λαζαρίδης: Ο πατέρας μου ήταν ένας από τους καλύτερους ανθρώπους που θα μπορούσε να βγάλει ο πλανήτης ολόκληρος