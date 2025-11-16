“Μόνο δύο ώρες και δεν κάνει καλό στο δέρμα μου”: Η κακή συνήθεια της Πρωθυπουργού της Ιαπωνίας

Μια καθημερινότητα που δύσκολα θα άντεχε οποιοσδήποτε εργαζόμενος αποκάλυψε η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, περιγράφοντας μια ρουτίνα που περιλαμβάνει μόλις δύο ώρες ύπνου και συσκέψεις… πριν χαράξει.

Όπως η ίδια ανέφερε, «επιβιώνει» με ελάχιστο ύπνο, παραδεχόμενη με μια δόση χιούμορ πως αυτό «μάλλον δεν κάνει καλό στο δέρμα» της.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις της, ξυπνά συχνά τους συνεργάτες της στις τρεις τα ξημερώματα για να προσέλθουν στο γραφείο, προκειμένου να προετοιμαστούν για τις ιδιαίτερα απαιτητικές συνεδριάσεις της επιτροπής προϋπολογισμού που ξεκινούν λίγες ώρες αργότερα.

Ανησυχία για την υγεία της πρωθυπουργού

Η ακραία εργασιακή της ρουτίνα έχει προκαλέσει προβληματισμό και εντός του κυβερνητικού στρατοπέδου. Ο Κεν Σάιτο, πρώην υπουργός Οικονομίας του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος, εξέφρασε δημόσια την ανησυχία του για την υγεία της Τακαΐτσι, ενώ ο βουλευτής της αντιπολίτευσης, Κατσουχίτο Νακατζίμα, την κάλεσε να κοιμηθεί «λίγο περισσότερο».

Το ζήτημα, ωστόσο, ξεπερνά το πρόσωπο της πρωθυπουργού. Η υπερβολική εργασία αποτελεί διαχρονική μάστιγα στην Ιαπωνία, όπου πέρυσι καταγράφηκαν 1.304 θάνατοι από ασθένειες που σχετίζονται με την επαγγελματική εξουθένωση. Παρά τις ανησυχητικές αυτές ενδείξεις, η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο αύξησης του μέγιστου ορίου υπερωριών, αν και η Τακαΐτσι υποστηρίζει ότι θα δώσει προτεραιότητα στην υγεία των εργαζομένων.

Ανάμεσα σε υποσχέσεις και πραγματικότητα

Η ίδια δηλώνει ότι στόχος της κυβέρνησης πρέπει να είναι ένα εργασιακό περιβάλλον στο οποίο «οι άνθρωποι θα μπορούν να συνδυάζουν τις ανάγκες της οικογένειας με την εργασία, να απολαμβάνουν τον ελεύθερο χρόνο τους και να χαλαρώνουν». Παρ’ όλα αυτά, όταν εξελέγη επικεφαλής του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος είχε δεσμευτεί πως προσωπικά θα «αποβάλει τον όρο “ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής”», δηλώνοντας αποφασισμένη να εργάζεται αδιάκοπα.

Η αντίφαση ανάμεσα στο μήνυμα και το προσωπικό παράδειγμα συνεχίζει να προκαλεί συζητήσεις, σε μια χώρα όπου το εργασιακό άγχος παραμένει βαθιά ριζωμένο στην κοινωνία.