Μηνύματα Λαγκάρντ μετά τα σενάρια αποχώρησής της από την ΕΚΤ: Παραμένω προσηλωμένη στα καθήκοντά μου

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Καθησυχαστικό μήνυμα προς τους συναδέλφους της ότι παραμένει επικεντρωμένη στη δουλειά της έστειλε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ, μετά τα σενάρια περί πρόωρης αποχώρησής της ενόψει των προεδρικών εκλογών στη Γαλλία το 2027, όπως προέκυψε από δημοσίευμα των Financial Times.

Η Λαγκάρντ, όπως δήλωσαν τέσσερις πηγές στο Reuters, διαβεβαίωσε τους συναδέλφους της ότι θα τους ενημερώσει πρώτα εάν πρόκειται να αποχωρήσει. Οι αποδέκτες το ερμήνευσαν ως ένδειξη ότι η Λαγκάρντ δεν προτίθεται να παραιτηθεί.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, η Λαγκάρντ θέλει να δώσει λόγο στον απερχόμενο Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν τη δυνατότητα να έχει λόγο στην επιλογή του διαδόχου της.

Η Λαγκάρντ έστειλε μήνυμα σε συναδέλφους της, αξιωματούχους χάραξης πολιτικής, αργότερα την ίδια ημέρα για να τους διαβεβαιώσει ότι συνεχίζει να επικεντρώνεται στον ρόλο της στην ΕΚΤ και ότι θα ενημερωθούν από την ίδια, και όχι από τον Τύπο, εάν επιθυμεί να αποχωρήσει, δήλωσαν οι πηγές.

Οι αποδέκτες του μηνύματος δήλωσαν ότι αυτό πιθανόν σημαίνει ότι η Λαγκάρντ δεν θέλει να αποχωρήσει από την ΕΚΤ άμεσα, αν και το μήνυμα δεν κλείνει ξεκάθαρα την πόρτα σε μια τέτοια εξέλιξη. Εκπρόσωπος της ΕΚΤ αρνήθηκε να σχολιάσει.

