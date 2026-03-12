Μήνυμα Ζελένσκι στον Τραμπ για τον πόλεμο στην Ουκρανία: Να πιέσει περισσότερο τον Πούτιν, όχι εμένα

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε από τον Ντόναλντ Τραμπ να αυξήσει την πίεση προς τον Βλαντίμιρ Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου, επισημαίνοντας ότι η Ουκρανία δεν μπορεί να αποδεχθεί ρωσικά τελεσίγραφα για παραχώρηση εδαφών.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Politico, ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι οι Ουκρανοί είναι «κουρασμένοι» έπειτα από περισσότερα από τέσσερα χρόνια πολέμου, ωστόσο το ηθικό παραμένει υψηλό και η χώρα δεν είναι διατεθειμένη να αποδεχθεί τις ρωσικές απαιτήσεις για την παραχώρηση μεγάλων περιοχών στην ανατολική Ουκρανία.

Πώς μπορεί να παρακαμφθεί το μπλόκο του Όρμπαν

Ο Ουκρανός πρόεδρος κάλεσε παράλληλα τους Ευρωπαίους ηγέτες να εξετάσουν ένα εναλλακτικό σχέδιο χρηματοδότησης της χώρας του, προκειμένου να παρακαμφθεί αυτό που χαρακτήρισε «εκβιασμό» από τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος εμποδίζει τη χορήγηση δανείου 90 δισεκατομμυρίων ευρώ που έχει υποσχεθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico, ορισμένες χώρες της Βαλτικής και της Βόρειας Ευρώπης εξετάζουν ήδη ένα σχέδιο για την παροχή οικονομικής βοήθειας στην Ουκρανία, ώστε να διασφαλιστεί η χρηματοδότησή της κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, ακόμη και αν η Ουγγαρία διατηρήσει το βέτο της.

Ωστόσο, όσον αφορά τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, ο Ζελένσκι τόνισε ότι η επιρροή του Τραμπ παραμένει καθοριστική.

«Χρειαζόμαστε διαπραγματεύσεις. Τις στηρίζουμε», ανέφερε στη συνέντευξη. «Δεν εμπιστευόμαστε τη Ρωσία, αλλά πιστεύω – και εμπιστεύομαι – ότι οι Αμερικανοί πραγματικά θέλουν να τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Ελπίζω ότι θα μας βοηθήσουν, αλλά χρειάζεται περισσότερη πίεση στη Ρωσία, όχι σε εμένα».

Δυσαρέσκεια Τραμπ με Ζελένσκι

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν μία εβδομάδα μετά από νέες επικρίσεις του Τραμπ προς τον Ουκρανό πρόεδρο. Σε δηλώσεις του στο Politico, ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε δυσαρέσκεια για τη στάση του Ζελένσκι, λέγοντας ότι πρέπει «να κινηθεί πιο αποφασιστικά» για να επιτευχθεί συμφωνία. Παράλληλα, υποστήριξε ότι έχει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στη διάθεση του Πούτιν να διαπραγματευτεί μια εκεχειρία.

«Πιστεύω ότι ο Πούτιν είναι έτοιμος να κάνει συμφωνία», δήλωσε ο Τραμπ.

Από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025, ο Τραμπ έχει προκαλέσει ανησυχία στο Κίεβο και σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις εμφανίστηκε να υιοθετεί θέσεις που ευνοούν τη Μόσχα. Μεταξύ άλλων, χαρακτήρισε τον Ζελένσκι «δικτάτορα» και τον κατηγόρησε ότι ευθύνεται για την έναρξη του πολέμου, παρά το γεγονός ότι η σύγκρουση ξεκίνησε όταν οι ρωσικές δυνάμεις εισέβαλαν στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Παρά τις εντάσεις, συνομιλίες με απεσταλμένους του Τραμπ τον Δεκέμβριο άφησαν να εννοηθεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να προσφέρουν κάποιου είδους εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, οι οποίες θα αποτελούσαν τη βάση μιας μελλοντικής ειρηνευτικής συμφωνίας.

Ωστόσο, όπως σημείωσε ο Ζελένσκι, δεν υπάρχουν ακόμη σαφείς λεπτομέρειες για το πώς θα διαμορφωθούν αυτές οι εγγυήσεις. «Ας είμαστε ειλικρινείς. Για εμάς είναι πολύ σημαντικό, αλλά δεν έχουμε μια ξεκάθαρη απάντηση», είπε.

Όπως αποκάλυψε, σε συνομιλία τους ο Τραμπ τον ρώτησε αν θεωρεί ότι οι αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας θα μπορούσαν να είναι ισχυρότερες από εκείνες του ΝΑΤΟ.

«Ο πρόεδρος Τραμπ μού είπε: “Πιστεύεις ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας μας μπορούν να είναι ισχυρότερες από το ΝΑΤΟ;”. Του απάντησα: “Ναι, σήμερα εξαρτάται από εσάς. Εξαρτάται από εσάς, κύριε πρόεδρε. Μακάρι να έχουμε εγγυήσεις ασφαλείας ισχυρότερες από του ΝΑΤΟ. Αλλά τι θα γίνει μετά από εσάς; Και τι θα γίνει μετά από εμένα;”».

Ο Ζελένσκι τόνισε ότι τέτοιες εγγυήσεις θα πρέπει να εγκριθούν από τα εθνικά κοινοβούλια και από το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα ακυρωθούν από μελλοντικές κυβερνήσεις.

Το Κίεβο ποντάρει στη βοήθεια που στέλνει στη Μέση Ανατολή

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι ο Ζελένσκι «δεν έχει ισχυρά χαρτιά» στις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, η δυναμική άλλαξε πρόσφατα μετά την απόφαση της Ουάσιγκτον να ξεκινήσει στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν.

Ο Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι η Ουκρανία στέλνει ομάδες ειδικών στον πόλεμο με drones στον Περσικό Κόλπο, προκειμένου να βοηθήσουν συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στην άμυνα απέναντι σε επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη τύπου Shahed, τα οποία χρησιμοποιεί η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Σε αντάλλαγμα, το Κίεβο ελπίζει να εξασφαλίσει προμήθεια προηγμένων αμερικανικών πυραύλων PAC-3 για τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot. Ωστόσο, ο Ζελένσκι εξέφρασε ανησυχία ότι τα αποθέματα αυτών των πυραύλων ενδέχεται να μειωθούν, καθώς χρησιμοποιούνται ήδη από τις αμερικανικές δυνάμεις για την άμυνα χωρών του Κόλπου.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι δεν έχει ακόμη επιτευχθεί καμία τελική συμφωνία και ότι οι διαπραγματεύσεις παραμένουν ιδιαίτερα ευαίσθητες.

Αναφερόμενος στον Πούτιν, ο Ζελένσκι παραδέχθηκε ότι ο Τραμπ έχει δίκιο όταν λέει ότι «τον μισεί». «Φυσικά, νομίζω ότι μισούμε ο ένας τον άλλον», είπε. «Σε αυτό έχει δίκιο. Όχι όμως σε όλα».