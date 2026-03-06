“Μην παίζεις με τη φωτιά, Νίκο” – Ενόχληση στον τουρκικό Τύπο για τους Patriot

Αναφορά στον Έλληνα υπουργό Άμυνας, Νίκο Δένδια κάνει η τουρκική εφημερίδα Sabah η οποία κυκλοφορεί σήμερα με τον τίτλο «Μην παίζεις με τη φωτιά, Νίκο», αποτυπώνοντας την έντονη ενόχληση της Άγκυρας στη μεταφορά συστοιχίας πυραύλων του αντιαεροπορικού συστήματος Patriot στην Κάρπαθο.

«Η Ελλάδα, χρησιμοποιώντας ως πρόφαση τον πόλεμο στο Ιράν, ανέλαβε επικίνδυνες ενέργειες στην περιοχή του Αιγαίου […] Το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας εξέφρασε αυστηρή αντίδραση, τονίζοντας ότι οι εξηγήσεις της Ελλάδας δεν είναι σοβαρές και ότι η Τουρκία θα αντιδράσει σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο σε κάθε βήμα της Ελλάδας», τονίζεται στο δημοσίευμα.

Η αντίδραση του τουρκικού ΥΠΕΞ και η απάντηση

Υπενθυμίζεται ότι χθες το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση για την συγκεκριμένη εξέλιξη. Συγκεκριμένα, σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΕΞ Οντσού Κετσελί ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η Ελλάδα δεν έχει δικαίωμα να στρατιωτικοποιεί τα νησιά του Αιγαίου και επικαλέσθηκε τις συνθήκες Λωζάνης και του Παρισιού για να στηρίξει τη θέση αυτή.

Η απάντηση της Αθήνας ήταν άμεση, με την εκπρόσωπο του Ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζωχιού να κάνει λόγο για «ανυπόστατες» και «μονομερείς αιτιάσεις» που έχουν απορριφθεί επανειλημμένως.

Σε δήλωσή της, η κυρία Ζωχιού ανέφερε ότι «το καθεστώς των ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου διέπεται από τη Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάννης του 1923, τη Σύμβαση του Montreux του 1936 και τη Συνθήκη Ειρήνης των Παρισίων του 1947, στην οποία μάλιστα η Τουρκία δεν είναι καν συμβαλλόμενο μέρος», σημειώνοντας ότι «Οι συνθήκες αυτές δεν καταλείπουν καμία αμφιβολία για το καθεστώς των νησιών».

«Η αμυντική διάταξη της Ελλάδας είναι αδιαπραγμάτευτη» ξεκαθάρισε.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο, η εμπόλεμη κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή «επιτάσσει την αναγκαία αμυντική προπαρασκευή της χώρας. Η επικρατούσα αβεβαιότητα και ο κίνδυνος περαιτέρω κλιμάκωσης του πολέμου καλούν για σύνεση και νηφαλιότητα, όχι για ανίσχυρες τοποθετήσεις».