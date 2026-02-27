Μιλάνο: Η στιγμή που το τραμ εκτροχιάζεται – Τουλάχιστον ένας νεκρός και 39 τραυματίες – Δείτε βίντεο

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει το βίντεο από τη στιγμή που τραμ στο Μιλάνο εκτροχιάζεται, με αποτέλεσμα τουλάχιστον έναν νεκρό και 39 τραυματίες.

Στο βίντεο που είναι τραβηγμένο από κάμερα στο παρμπριζ αυτοκινήτου που είναι σταματημένο σε φανάρι, φαίνεται το τραμ την ώρα που στρίβει να παίρνει απότομα κλίση και τελικά να προσκρούει σε έναν τοίχο.

Τα τζάμια του οχήματος με εκκωφαντικό θόρυβο σπάνε, ενώ το τραμ σκάει με δύναμη στο έδαφος.

Nelle immagini di @MiTomorrow si vede l'esatto momento in cui il tram numero 9 deraglia a Milano, nel tratto tra piazza Repubblica e Porta Venezia pic.twitter.com/XwnGDl2X6C — Sky tg24 (@SkyTG24) February 27, 2026

Το τραμ βγήκε από τις γραμμές

Σύμφωνα με τον skytg24, το τραμ βγήκε από τις γραμμές για άγνωστη προς το παρόν αιτία και προσέκρουσε σε κτήριο, με αποτέλεσμα να έχουν εγκλωβιστεί πολλοί επιβάτες σε αυτό. Μέχρι στιγμής, έχει γίνει γνωστό ότι έχει σκοτωθεί ένας άνθρωπος.

Deadly tram derailment in Italy's Milan https://t.co/105J5IIpe9 — Reuters (@Reuters) February 27, 2026

Πηγές των πυροσβεστών αναφέρουν ότι ένας άνθρωπος τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ η κατάσταση των υπολοίπων δεν φέρεται να προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία. Οι επιχειρήσεις διάσωσης, όμως, δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί και ο απολογισμός δεν μπορεί να θεωρηθεί οριστικός.

Σύμφωνα με αναφορές, το θύμα είναι ένας άνδρας, του οποίου η ταυτότητα δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί, ο οποίος χτυπήθηκε από το όχημα.

Το ατύχημα συνέβη λίγο μετά τις 4:00 μ.μ. στη Viale Vittorio Veneto, καθώς το τραμ ταξίδευε από την Piazza Repubblica προς την Porta Venezia, ενώ μεγάλος αριθμός ασθενοφόρων είναι στο σημείο.

Un tram della linea 9 è deragliato a Milano, finendo la sua corsa fuori dai binari contro un edificio e investendo delle persone, che si trovano al momento incastrate sotto il mezzo. Il bilancio dell'incidente è ancora provvisorio ma c'è una vittima. Secondo quanto si apprende,… pic.twitter.com/s14eMS7cmn — Sky tg24 (@SkyTG24) February 27, 2026

«Νόμιζα ότι έκανε σεισμό»

«Νόμιζα ότι έκανε σεισμό. Καθόμουν και έπεσα στο πάτωμα, μαζί με τους άλλους επιβάτες. Ήταν τρομερό», δήλωσε αρχικά στο ιταλικό πρακτορείο ένας από τους επιβάτες και πρόσθεσε: «Ευτυχώς, χτύπησα μόνο το γόνατό μου, αλλά ο άντρας δίπλα μου αιμορραγούσε από το κεφάλι. Μου πήρε λίγο χρόνο να σηκωθώ και να κατέβω».

«Το τραμ εκτροχιάστηκε και όλοι μας πεταχτήκαμε», είπαν άλλοι επιβάτες, ενώ μια γυναίκα που ήταν μέσα ανέφερε: «Το τραμ έστριψε, ανέβασε ταχύτητα και χτύπησε ένα κτίριο».

«Είχα ανέβει στην προηγούμενη στάση και στεκόμουν δίπλα στον οδηγό. Όλοι έπεσαν πάνω μου», πρόσθεσε ένας άλλος.

Σημειώνεται ότι πολλοί τραυματίες βρίσκονται ακόμα στον τόπο του ατυχήματος, όπου οι πυροσβέστες και αρκετά ασθενοφόρα ανταποκρίθηκαν για να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες. Μερικοί από τους τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση.