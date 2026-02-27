MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Μιλάνο: Η στιγμή που το τραμ εκτροχιάζεται – Τουλάχιστον ένας νεκρός και 39 τραυματίες – Δείτε βίντεο

Φωτογραφία: X
|
THESTIVAL TEAM

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει το βίντεο από τη στιγμή που τραμ στο Μιλάνο εκτροχιάζεται, με αποτέλεσμα τουλάχιστον έναν νεκρό και 39 τραυματίες.

Στο βίντεο που είναι τραβηγμένο από κάμερα στο παρμπριζ αυτοκινήτου που είναι σταματημένο σε φανάρι, φαίνεται το τραμ την ώρα που στρίβει να παίρνει απότομα κλίση και τελικά να προσκρούει σε έναν τοίχο.

Τα τζάμια του οχήματος με εκκωφαντικό θόρυβο σπάνε, ενώ το τραμ σκάει με δύναμη στο έδαφος.

Το τραμ βγήκε από τις γραμμές

Σύμφωνα με τον skytg24, το τραμ βγήκε από τις γραμμές για άγνωστη προς το παρόν αιτία και προσέκρουσε σε κτήριο, με αποτέλεσμα να έχουν εγκλωβιστεί πολλοί επιβάτες σε αυτό. Μέχρι στιγμής, έχει γίνει γνωστό ότι έχει σκοτωθεί ένας άνθρωπος.

Πηγές των πυροσβεστών αναφέρουν ότι ένας άνθρωπος τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ η κατάσταση των υπολοίπων δεν φέρεται να προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία. Οι επιχειρήσεις διάσωσης, όμως, δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί και ο απολογισμός δεν μπορεί να θεωρηθεί οριστικός.

Σύμφωνα με αναφορές, το θύμα είναι ένας άνδρας, του οποίου η ταυτότητα δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί, ο οποίος χτυπήθηκε από το όχημα.

Το ατύχημα συνέβη λίγο μετά τις 4:00 μ.μ. στη Viale Vittorio Veneto, καθώς το τραμ ταξίδευε από την Piazza Repubblica προς την Porta Venezia, ενώ μεγάλος αριθμός ασθενοφόρων είναι στο σημείο.

«Νόμιζα ότι έκανε σεισμό»

«Νόμιζα ότι έκανε σεισμό. Καθόμουν και έπεσα στο πάτωμα, μαζί με τους άλλους επιβάτες. Ήταν τρομερό», δήλωσε αρχικά στο ιταλικό πρακτορείο ένας από τους επιβάτες και πρόσθεσε: «Ευτυχώς, χτύπησα μόνο το γόνατό μου, αλλά ο άντρας δίπλα μου αιμορραγούσε από το κεφάλι. Μου πήρε λίγο χρόνο να σηκωθώ και να κατέβω».

«Το τραμ εκτροχιάστηκε και όλοι μας πεταχτήκαμε», είπαν άλλοι επιβάτες, ενώ μια γυναίκα που ήταν μέσα ανέφερε: «Το τραμ έστριψε, ανέβασε ταχύτητα και χτύπησε ένα κτίριο».

«Είχα ανέβει στην προηγούμενη στάση και στεκόμουν δίπλα στον οδηγό. Όλοι έπεσαν πάνω μου», πρόσθεσε ένας άλλος.

Σημειώνεται ότι πολλοί τραυματίες βρίσκονται ακόμα στον τόπο του ατυχήματος, όπου οι πυροσβέστες και αρκετά ασθενοφόρα ανταποκρίθηκαν για να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες. Μερικοί από τους τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Μιλάνο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Λέρος: “Το περιμέναμε χρόνια να γίνει, δεν ξέραμε το πότε” – Τι λέει συγγενής του 50χρονου πατέρα που σκότωσε ο 18χρονος γιος του

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 9 ώρες πριν

Τέμπη – Ξέσπασε η μητέρα της Ιφιγένειας τρία χρόνια μετά το δυστύχημα: “Πήγε ευτυχισμένη μια εκδρομή με τον φίλο της και γύρισε στην κάσα”

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 15 λεπτά πριν

Eurojackpot: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 61 εκατ. ευρώ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 14 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Εκδηλώσεις στο Θεαγένειο στη μνήμη του θεμελιωτή της έρευνας του καρκίνου Αλέξανδρου Συμεωνίδη

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 14 ώρες πριν

Επίδομα Παιδιού: Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων του 2026

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 10 ώρες πριν

“Φρένο” στην παρουσία φιλάθλων του Ηρακλή στην Καρδίτσα για το ματς με την Αναγέννηση – Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.