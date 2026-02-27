Εκτροχιάστηκε τραμ στο Μιλάνο: Ένας νεκρός και αρκετοί τραυματίες – Δείτε βίντεο

Τραμ εκτροχιάστηκε στο Μιλάνο με αποτέλεσμα έναν νεκρό και αρκετούς τραυματίες.

Επίσης σύμφωνα με τη La Repubblica ένας άνθρωπος είναι παγιδευμένος και οι δυνάμεις επιχειρούν για τον απεγκλωβισμό του.

«Ακούσαμε κάτι κάτω από το τραμ και μετά πέσαμε όλοι», δήλωσε επιβάτης στη La Repubblica.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, το όχημα κινούνταν προς την Πόρτα Βενέτσια από την Πιάτσα Ρεπούμπλικα όταν βγήκε από τις γραμμές και έπεσε πάνω σε ένα κτήριο.

Ακόμα δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνθήκες του δυστυχήματος. Πάντως, στο τόπο του περιστατικού έχουν σπεύσει διασώστες και αρκετά ασθενοφόρα.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨MILANO: DERAGLIATO TRAM ATM LINEA 9, DIVERSI FERITIhttps://t.co/k65ccGa9Lr — Terno al Sub 26 5 19 🇮🇹 (@jobwithinternet) February 27, 2026