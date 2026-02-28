Μιλάνο: Αισθάνθηκα μια ξαφνική αδιαθεσία, λέει ο οδηγός του τραμ για τον εκτροχιασμό – Ποια ήταν τα δύο θύματα

Τα στοιχεία των ερευνών για τον εκτροχιασμό του τραμ στο Μιλάνο που έχασαν την ζωή τους δύο άτομα δείχνουν ότι οφείλεται σε ξαφνική αδιαθεσία του οδηγού.

Ο οδηγός του τραμ δήλωσε στις Αρχές: «Αισθάνθηκα άσχημα και δεν κατάφερα να ενεργοποιήσω το “κλειδί”, με αποτέλεσμα το τραμ να ακολουθήσει λάθος πορεία». Να σημειωθεί ότι ο οδηγός υποβλήθηκε άμεσα σε τοξικολογικές εξετάσεις για την ανίχνευση αλκοόλ και ναρκωτικών ουσιών, οι οποίες βγήκαν αρνητικές, ενισχύοντας το σενάριο της παθολογικής αιτίας.

Από την σφοδρότατη σύγκρουση έχασαν την ζωή τους ένας άνδρας 60 ετών και ένας 46χρονος. Ο πρώτος ήταν μόνιμος κάτοικος Μιλάνου και ο δεύτερος με καταγωγή από την Σενεγάλη. Ο 60χρονος βρέθηκε νεκρός κάτω από τις λαμαρίνες του τραμ, το οποίο, εκτροχιαζόμενο λόγω της υψηλής ταχύτητας, έπεσε πάνω σε βιτρίνα καταστήματος.

Οι τραυματίες συνολικά είναι 49 και σύμφωνα με τους γιατρούς, κανείς τους δεν βρίσκεται σε κίνδυνο. Η Εισαγγελία του Μιλάνου ξεκίνησε έρευνα για εξ αμέλειας ανθρωποκτονία.

Έρευνα για ανθρωποκτονία εξ αμελείας

Αυτόπτες μάρτυρες, παράλληλα, δήλωσαν ότι το τραμ φέρεται να είχε αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα και να μην έκανε την τελευταία στάση πριν εκτροχιαστεί και καταπλακώσει μεγάλο αριθμό πεζών.

Η εισαγγελία του Μιλάνου ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για εξ αμελείας ανθρωποκτονία, ενώ πάνω από τριάντα πυροσβέστες και μέλη της Πολιτικής Προστασίας δραστηριοποιήθηκαν για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Συγκλονιστική η στιγμή του εκτροχιασμού

Παράλληλα, συγκλονιστικό είναι το βίντεο από τη στιγμή του εκτροχιασμού. Στο βίντεο που είναι τραβηγμένο από κάμερα στο παρμπριζ αυτοκινήτου που είναι σταματημένο σε φανάρι, φαίνεται το τραμ την ώρα που στρίβει να παίρνει απότομα κλίση και τελικά να προσκρούει σε έναν τοίχο. Τα τζάμια του οχήματος με εκκωφαντικό θόρυβο σπάνε, ενώ το τραμ σκάει με δύναμη στο έδαφος.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή του εκτροχιασμού: