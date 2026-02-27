MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Δύο νεκροί και 40 τραυματίες από τον εκτροχιασμό του τραμ στο Μιλάνο – Δείτε βίντεο

Δύο νεκροί και 40 τραυματίες είναι ο μέχρι τώρα απολογισμός του εκτροχιασμού του τραμ που σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα στο Μιλάνο.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο εκτροχιασμός μπορεί να οφείλεται στο ότι δεν ενεργοποιήθηκε το κλειδί για να αλλάξουν οι ράγες με αποτέλεσμα να βρεθεί το τραμ σε λάθος πορεία. Η ιταλική δημόσια τηλεόραση Rai προσθέτει ότι όλη αυτή η τραγική εξέλιξη μπορεί να οφείλεται σε ξαφνική λιποθυμία ή κάποιο άλλο πρόβλημα υγείας του οδηγού, ο οποίος για να ακολουθήσει τη σωστή, καθιερωμένη πορεία, θα έπρεπε να πατήσει απλά και μόνο ένα κουμπί.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή του εκτροχιασμού:

Αυτόπτες μάρτυρες, παράλληλα, δήλωσαν ότι το τραμ φέρεται να είχε αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα και να μην έκανε την τελευταία στάση πριν εκτροχιαστεί και καταπλακώσει μεγάλο αριθμό πεζών. Η εισαγγελία του Μιλάνου ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για εξ αμελείας ανθρωποκτονία. Πάνω από τριάντα πυροσβέστες και μέλη της Πολιτικής Προστασίας δραστηριοποιήθηκαν για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

