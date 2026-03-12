MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Μέτρα για να περιορίσει την αύξηση των τιμών σε ηλεκτρικό ρεύμα και καύσιμα θα πάρει η Ισπανία

THESTIVAL TEAM

Ο υπουργός Οικονομίας της Ισπανίας, Κάρλος Κουέρπο, ανακοίνωσε την Πέμπτη πως προετοιμάζει ένα σύνολο δημοσιονομικών μέτρων για να περιορίσει τον αντίκτυπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος και των καυσίμων.

Στην Ισπανία, οι τιμές των καυσίμων στην αντλία έχουν ήδη αυξηθεί μέσα σε λιγότερο από δύο εβδομάδες, με την αύξηση να ξεπερνά το 25% για το πετρέλαιο κίνησης, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

Σήμερα, ο υπουργός Κουέρπο δήλωσε πως η απάντηση της κυβέρνησης για την προστασία της αγοραστικής δύναμης του πληθυσμού θα δοθεί «κυρίως με τη μορφή δημοσιονομικών μέτρων», υπό το πρότυπο εκείνων που εφαρμόστηκαν το 2022 για να αντιμετωπιστεί η αύξηση των τιμών μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Ο υπουργός διευκρίνισε πως «ειδική» βοήθεια θα δοθεί στους τομείς της γεωργίας και των μεταφορών, που έχουν ήδη πληγεί σκληρά από την εκτόξευση των τιμών στην αντλία στην Ισπανία.

«Η προτεραιότητα είναι να επικεντρωθούμε στην οριστικοποίηση του κειμένου όσο το δυνατόν συντομότερα τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να είναι έτοιμο για έγκριση», συνέχισε ο ίδιος.

Ο Κάρλος Κουέρπο θέλησε, εντούτοις, να στείλει ένα «καθησυχαστικό μήνυμα», εκτιμώντας πως η χώρα «απέχει ακόμη πολύ από την κατάσταση που είχε δημιουργηθεί το 2022», όταν ο πληθωρισμός είχε υπερβεί το 10% στην Ισπανία.

Ο υπουργός απέδωσε την ανθεκτικότητα της Ισπανίας στη «διαφοροποίηση» του ενεργειακού της εφοδιασμού, ιδίως στο «αποφασιστικό της στοίχημα» στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 56% του εθνικού ενεργειακού μείγματός της, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα επίσημα στοιχεία.

Οι εισαγωγές πετρελαίου προέρχονται κυρίως από την Αμερική και την Αφρική, μακριά από τη Μέση Ανατολή που πλήττεται από τον πόλεμο και τα προβλήματα στις μεταφορές.

