Μέση Ανατολή: Συγκλονιστικό βίντεο από τη διάσωση ναυτικών στο φλεγόμενο ελληνόκτητο τάνκερ που χτυπήθηκε στον Περσικό

Καλά στην υγεία τους είναι οι 22 υπήκοοι Γεωργίας που αποτελούν το πλήρωμα ελληνόκτητου δεξαμενόπλοιου με σημαία Μάλτας, το οποίο δέχθηκε πλήγμα από πιθανό ιρανικό μη επανδρωμένο επιφανειακό σκάφος, ενώ πραγματοποιούσε επιχείρηση μεταφοράς φορτίου από πλοίο σε πλοίο (ship-to-ship transfer) εντός των χωρικών υδάτων του Ιράκ.

Συγκλονιστικό βίντεο από τη διάσωση των ναυτικών φέρνει στο φως της δημοσιότητας η ΕΡΤ. Το βίντεο δείχνει τη στιγμή που το ελληνόκτητο τάνκερ “Zephyros” με σημαία Μάλτας είναι τυλιγμένο στις φλόγες έπειτα από το πλήγμα που δέχθηκε πιθανότα από ιρανικό μη επανδρωμένο επιφανειακό σκάφος κατά τη διάρκεια της νύχτας (12/3). Παράλληλα δείχνει πλάνα από την επιχείρηση διάσωσης του πληρώματος.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί και οι 22 ναυτικοί, υπήκοοι Γεωργίας, είναι καλά στην υγεία τους.

Στο δεξαμενόπλοιο εκδηλώθηκε πυρκαγιά η οποία έθηκε υπό έλεγχο και τελικά κατασβέστηκε με τη συνδρομή των ιρακινών πυροσβεστικών δυνάμεων και των τοπικών λιμενικών αρχών, που κινητοποιήθηκαν άμεσα στην περιοχή.

Η κρατική εταιρεία εμπορίας πετρελαίου του Ιράκ (SOMO) επιβεβαίωσε ότι το πλοίο μετέφερε συμπυκνωμένα ενεργειακά προϊόντα της Basra Gas Company, στο πλαίσιο εμπορικών δραστηριοτήτων εξαγωγής υδρογονανθράκων από τη χώρα.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στη σειρά επιθέσεων που έχουν καταγραφεί τις τελευταίες ημέρες στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου και των Στενών του Χορμούζ, εντείνοντας τις ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας σε ένα από τα σημαντικότερα ενεργειακά περάσματα του κόσμου.