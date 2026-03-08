MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Μαύρος καπνός πνίγει την Τεχεράνη μετά το ισραηλινό χτύπημα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Να παραμείνουν στα σπίτια τους προκειμένου να αποφύγουν πιθανή έκθεση σε όξινη βροχή, μετά την ισραηλινή επίθεση σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, καλούνται οι κάτοικοι της Τεχεράνης.

Οι επιθέσεις προκάλεσαν όχι μόνο έλλειψη βενζίνης, αλλά και επικίνδυνη ρύπανση, καθώς τεράστιες στήλες καπνού εξαπλώθηκαν σε διάφορα μέρη της πόλης, τυλίγοντας την στο σκοτάδι.

Σύμφωνα με την Ιρανική Ερυθρά Ημισέληνο, στον αέρα απελευθερώθηκαν «σημαντικές ποσότητες τοξικών υδρογονανθράκων, θείου και οξειδίων του αζώτου».

Τέσσερις δεξαμενές πετρελαίου και μια εγκατάσταση επιμελητείας που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά πετρελαϊκών προϊόντων επλήγησαν στη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου προς Κυριακή στην Τεχεράνη και τα περίχωρά της, με αποτέλεσμα τέσσερις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, όπως ανακοίνωσαν οι ιρανικές αρχές που κάλεσαν τους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους καθώς υπάρχουν κίνδυνοι για την υγεία τους.

Η διανομή καυσίμων διεκόπη «προσωρινά» στην Τεχεράνη μετά τα πλήγματα, δήλωσε ο κυβερνήτης της πρωτεύουσας Μοχαμάντ Σαντέγ Μοταμεντιάν, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Irna.

Τα πέντε αυτά σημεία «υπέστησαν ζημιές» αλλά «η πυρκαγιά είναι υπό έλεγχο», διευκρίνισε στην κρατική τηλεόραση ο Κεραμάτ Βεϊσκαραμί, επικεφαλής της εθνικής εταιρίας διανομής πετρελαϊκών προϊόντων.

«Τέσσερις εργαζόμενοι, εκ των οποίων δύο οδηγοί, σκοτώθηκαν», δήλωσε.

Ο καπνός από τις πυρκαγιές που προκάλεσαν τα πλήγματα γέμισε τον ουρανό της ιρανικής πρωτεύουσας στη διάρκεια της νύχτας, καλύπτοντας την πόλη με ένα μαύρο πέπλο τις πρώτες πρωινές ώρες, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου στο σημείο.

Κάτοικοι περιέγραψαν μια διάχυτη μυρωδιά καμένου.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της εθνικής εταιρείας διανομής πετρελαϊκών προϊόντων, το Ιράν διατηρεί «επαρκή» αποθέματα καυσίμων σε αποθήκες σε όλη τη χώρα.

Ιράν Ισραήλ

