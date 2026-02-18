MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Λυκόσκυλο εισβάλλει σε πίστα σκι και τρέχει δίπλα σε αθλήτριες στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες – Δείτε βίντεο

THESTIVAL TEAM

Ένα απρόσμενο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης κατά τη διάρκεια ενός αγώνα σκι γυναικών στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες που διοργανώνονται στην Ιταλία.

Ο ήλιος έλαμπε στις ιταλικές Άλπεις και όλα έδειχναν πως πρόκειται για έναν κανονικό αγώνα σκι. Ωστόσο, ένας σκύλος που έμοιαζε με λύκο είχε διαφορετική άποψη.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media και έγινε γρήγορα viral ο σκύλος εισέβαλε στην πίστα και άρχισε να τρέχει με τη γλώσσα έξω πίσω από δύο γυναίκες σκιέρ λίγο πριν περάσουν την γραμμή τερματισμού.

«Μήπως έχω παραισθήσεις;»

Σύμφωνα με τον Guardian, το απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην πίστα του σκι αντοχής στο Τεζέρο, με τον σκύλο να τρέχει πίσω από την Κροάτισσα Τένα Χάτζιτς, κατά τη διάρκεια του προκριματικού αγώνα του γυναικείου ομαδικού σπριντ.

Το όνομα του σκύλου είναι Νάζγκουλ, ο οποίος ζει σε κοντινό ξενοδοχείο στο Τεζέρο.

Η Χάτζιτς περιέγραψε τη στιγμή της συνάντησής της με το λυκόσκυλο, λέγοντας: «Ήμουν σαν να έλεγα: “Μήπως έχω παραισθήσεις;” Δεν ήξερα τι πρέπει να κάνω, γιατί ίσως μπορούσε να μου επιτεθεί, να με δαγκώσει».

Η Κροάτισσα αθλήτρια, πίσω από την οποία έτρεξε ο σκύλος αντιμετώπισε το περιστατικό με ψυχραιμία. «Δεν είναι τόσο μεγάλο ζήτημα, γιατί δεν διεκδικώ μετάλλια ή κάτι πολύ σημαντικό», δήλωσε. Ωστόσο προειδοποίησε: «Αν αυτό συνέβαινε στον τελικό, θα μπορούσε πραγματικά να κοστίσει σε κάποιον ένα μετάλλιο ή ένα πολύ καλό αποτέλεσμα».

Ιταλία

