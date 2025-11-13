Λήξη του shutdown στις ΗΠΑ μετά από 43 ημέρες – Ο Τραμπ υπέγραψε τη συμφωνία στο Οβάλ Γραφείο

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε το βράδυ της Τετάρτης 12 Νοεμβρίου 2025, από το Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, το νομοσχέδιο χρηματοδότησης που θέτει τέλος στο ιστορικό shutdown διάρκειας 43 ημερών, το μεγαλύτερο στην αμερικανική ιστορία.

«Τις τελευταίες 43 ημέρες, οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο έκλεισαν την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια προσπάθεια να εκβιάσουν τους Αμερικανούς φορολογούμενους για εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια για παράνομους μετανάστες… Σήμερα, στέλνουμε ένα σαφές μήνυμα ότι ΔΕΝ θα ενδώσουμε ΠΟΤΕ σε εκβιασμούς», δήλωσε ο Τραμπ κατά την υπογραφή του νομοσχεδίου.

.@POTUS: "For the past 43 days, Democrats in Congress shut down the government of the United States in an attempt to extort American taxpayers for hundreds of billions of dollars for illegal aliens… Today, we’re sending a clear message that we will NEVER give in to extortion." pic.twitter.com/kMKncQPsiL November 13, 2025

Τέλος στο μεγαλύτερο shutdown στην ιστορία των ΗΠΑ

Η υπογραφή του νομοσχεδίου ήρθε λίγες ώρες μετά την ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων, όπου το πακέτο εγκρίθηκε με 222 ψήφους υπέρ και 209 κατά. Έξι Δημοκρατικοί στήριξαν τη ρεπουμπλικανική πρωτοβουλία, ενώ δύο Ρεπουμπλικάνοι διαφοροποιήθηκαν ψηφίζοντας κατά. Η Γερουσία είχε ήδη εγκρίνει το σχέδιο, ανοίγοντας τον δρόμο για την επαναλειτουργία των ομοσπονδιακών υπηρεσιών που είχαν σταματήσει τη λειτουργία τους από την 1η Οκτωβρίου.

Ασυνήθιστα για τον ίδιο, ο Τραμπ υπέγραψε το νομοσχέδιο από το ιστορικό γραφείο Resolute του Οβάλ Γραφείου χωρίς να δεχθεί καμία ερώτηση από τους δημοσιογράφους που είχαν συγκεντρωθεί εκεί. Η κίνηση αυτή έγινε ενώ λίγες ώρες νωρίτερα είχαν δημοσιοποιηθεί χιλιάδες έγγραφα από την περιουσία του Τζέφρι Έπσταϊν, στα οποία το όνομα του προέδρου αναφερόταν, χωρίς όμως να υπάρχουν κατηγορίες εις βάρος του – ο ίδιος έχει αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή.

«Το shutdown κόστισε 1,5 τρισ. δολάρια»

Μιλώντας πριν από την υπογραφή, ο πρόεδρος εμφανίστηκε σε αισιόδοξη διάθεση, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία που επιτεύχθηκε ήταν αυτή που «οι Ρεπουμπλικάνοι ήθελαν εξαρχής». Κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς για «απόπειρα εκβιασμού» κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, τονίζοντας ότι πίεζαν για διασφαλίσεις σχετικά με τις επιδοτήσεις υγειονομικής περίθαλψης.

«Οι Ρεπουμπλικάνοι ποτέ δεν ήθελαν ένα shutdown», δήλωσε ο Τραμπ, υπολογίζοντας ότι το κόστος της διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης έφτασε τα «1,5 τρισ. δολάρια». Παράλληλα, ανέφερε πως επιθυμεί τα χρήματα για την υγειονομική περίθαλψη να δίνονται «απευθείας στους πολίτες» ώστε να μπορούν να αγοράζουν οι ίδιοι την κάλυψή τους, αντί να βασίζονται σε κρατικές επιδοτήσεις.

President Trump Signs Senate Amendment to H.R. 5371 https://t.co/YvF1x3E8yz — The White House (@WhiteHouse) November 13, 2025

Περιεχόμενο και επιπτώσεις του νομοσχεδίου

Το χρηματοδοτικό πακέτο προβλέπει την παράταση της λειτουργίας των περισσότερων ομοσπονδιακών υπηρεσιών έως τις 30 Ιανουαρίου 2026, την πλήρη χρηματοδότηση της Υπηρεσίας Γεωργίας, των στρατιωτικών έργων υποδομής και του νομοθετικού σώματος, καθώς και την καταβολή αναδρομικών αποδοχών σε περίπου 1,2 εκατομμύριο δημοσίους υπαλλήλους που είχαν επηρεαστεί από το shutdown.

Παρά το άνοιγμα της κυβέρνησης, παραμένει εκκρεμές το ζήτημα των φορολογικών πιστώσεων του Affordable Care Act, καθώς η Γερουσία ανέβαλε τη σχετική ψηφοφορία για τα μέσα Δεκεμβρίου. Το γεγονός αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων εντάσεων στις αρχές του νέου έτους, όταν η προσωρινή χρηματοδότηση θα λήξει.

Πόσο καιρό θα χρειαστεί για να επιστρέψουν οι ΗΠΑ στην κανονικότητα

Με την επαναλειτουργία της κυβέρνησης, ορισμένοι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι και εργολάβοι αναμένεται να επιστρέψουν στην εργασία τους ήδη από το πρωί της Πέμπτης. Ωστόσο, ο πλήρης αντίκτυπος των 43ήμερων κλεισιμάτων αναμένεται να επηρεάσει τους Αμερικανούς για εβδομάδες, αναφέρει σε ανάλυσή του το BBC.

Σύμφωνα με το Κέντρο Διμερούς Πολιτικής, 670.000 κυβερνητικοί υπάλληλοι τέθηκαν σε προσωρινή άδεια κατά τη διάρκεια του lockdown. Άλλοι 730.000 αναγκάστηκαν να συνεχίσουν να εργάζονται άνευ αποδοχών. Τώρα που το lockdown τελείωσε, μπορούν να περιμένουν να λάβουν επιταγές τις επόμενες ημέρες και όσοι δεν εργάζονταν μπορούν να επιστρέψουν στο γραφείο.

Εθνικά πάρκα, δάση, αξιοθέατα και άλλες ιδιοκτησίες που διαχειρίζεται η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα ανοίξουν επίσης ξανά για το κοινό, με το προσωπικό να επιστρέφει στα κανονικά του καθήκοντα. Δεν είναι σαφές πότε ακριβώς θα ανοίξουν ξανά, αλλά για αναφορά χρειάστηκαν στα μουσεία Smithsonian τέσσερις ημέρες για να ανοίξουν ξανά μετά το τελευταίο κλείσιμο.

Τα επιδόματα Snap, γνωστά και ως κουπόνια τροφίμων, αναμένεται να καταστούν άμεσα πλήρως διαθέσιμα, παρέχοντας επισιτιστική βοήθεια σε περίπου 42 εκατομμύρια ανθρώπους.

Ορισμένα ομοσπονδιακά προγράμματα θα χρειαστούν περισσότερο χρόνο για να ανακάμψουν.

Το Liheap, ένα πρόγραμμα επιδότησης θέρμανσης που χρησιμοποιείται από περίπου 6 εκατομμύρια νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος, δεν θα είναι διαθέσιμο για εβδομάδες, καθώς πλησιάζουν οι χειμερινοί μήνες. Το Head Start, ένα πρόγραμμα προσχολικής αγωγής, θα μπορούσε επίσης να χρειαστεί εβδομάδες για να ξαναρχίσει.

Τα αεροδρόμια των ΗΠΑ θα επιστρέψουν στην κανονική λειτουργία, αλλά μπορεί να χρειαστεί λίγος χρόνος. Αυτό έρχεται μετά την εντολή της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αεροπορίας για μείωση των πτήσεων σε 40 από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια της χώρας, λόγω των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας που δήλωσαν ότι δεν θα εργάζονται χωρίς να πληρώνονται.