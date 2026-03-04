MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Λήξη συναγερμού στο Ακρωτήρι της Κύπρου – Δεν υπήρξε κάποια απειλή

|
THESTIVAL TEAM

Συναγερμός σήμανε αργά το βράδυ της Τέταρτης στην περιοχή του Ακρωτηρίου, μετά από πληροφορίες για εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου σε απόσταση περίπου τριών χιλιομέτρων από τη στρατιωτική βάση.

Πληροφορίες ανέφεραν ότι το αντικείμενο αξιολογήθηκε ως πιθανή απειλή. Oι ίδιες πληροφορίες ανέφεραν ότι απογειώθηκαν και δύο ελληνικά αεροσκάφη F-16 ωστόσο η είδηση αυτή δεν επιβεβαιώθηκε από την ελληνική Πολεμική Αεροπορία.

Οι σειρήνες στην περιοχή του Ακρωτηρίου ήχησαν στις 10.55 το βράδυ, ενώ οι κάτοικοι έλαβαν επείγον μήνυμα για απειλή σε εξέλιξη. Στο μήνυμα καλούνταν να παραμείνουν εντός των οικιών τους και να ακολουθήσουν αυστηρά τις οδηγίες ασφαλείας.

Το προειδοποιητικό μήνυμα ανέφερε:

«Υπάρχει συνεχιζόμενη απειλή για την ασφάλεια. Παρακαλούμε να παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους και να μην μετακινηθείτε μέχρι νεωτέρας επίσημης ανακοίνωσης. Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα και καλυφθείτε πίσω ή κάτω από σταθερά, συμπαγή έπιπλα. Παρακαλούμε να περιμένετε περαιτέρω οδηγίες».

Οι Αρχές παρακολουθούν την κατάσταση, ενώ αναμένονται νεότερες ανακοινώσεις για την εξέλιξη του περιστατικού. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή ζημιές.

Λίγα λεπτά μετά τις 11.10 το βράδυ ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι ο συναγερμός έληξε χωρίς να εντοπιστεί κάτι ύποπτο.

«Σε σχέση με την ενεργοποίηση μέτρων ασφαλείας που σημειώθηκε νωρίτερα στις Βρετανικές Βάσεις, διευκρινίζεται ότι δεν έχει εντοπιστεί οποιαδήποτε απειλή.

Η ενεργοποίηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας και η ήχηση σειρήνων πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων. Από τους ελέγχους δεν έχει προκύψει οποιοδήποτε περιστατικό.

Ως εκ τούτου, η ενεργοποίηση των μέτρων έχει πλέον λήξει, ενώ οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την κατάσταση στο πλαίσιο των καθιερωμένων διαδικασιών» ανέφερε ο κ. Λετυμπιώτης.

