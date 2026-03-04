MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ήχησαν σειρήνες στο Ακρωτήρι της Κύπρου – “Μείνετε σε εσωτερικό χώρο”

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σειρήνες ήχησαν το βράδυ της Τετάρτης στο Ακρωτήρι της Κύπρου, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, αλλά και πολλά κυπριακά ΜΜΕ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το προσωπικό της βάσης έλαβε μήνυμα για απειλή σε εξέλιξη με την προτροπή: «Μείνετε σε εσωτερικό χώρο».

«Υπάρχει σε εξέλιξη απειλή ασφαλείας. Παρακαλείστε να παραμείνετε εντός των κατοικιών σας και να μείνετε στη θέση σας μέχρι νεότερης επίσημης ανακοίνωσης. Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα και καλυφθείτε πίσω ή κάτω από ανθεκτικά, συμπαγή έπιπλα. Παρακαλείστε να αναμείνετε περαιτέρω οδηγίες» αναφέρει το μήνυμα.

Κύπρος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Τζιτζικώστας: Εδραιώνουμε την Ευρώπη ως την κορυφαία πλωτή ήπειρο

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

Ιράν: Αναβλήθηκε η κηδεία του Αλί Χαμενεΐ – Δεν έχει ανακοινωθεί η νέα ημερομηνία

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 43χρονος με κάνναβη, ηρωίνη και κοκαΐνη

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Φυλάκιση έξι μηνών σε 57χρονο που βοσκούσε αιγοπρόβατα χωρίς ενώτια και εμβολιασμό

ΔΙΕΘΝΗ 8 ώρες πριν

Το ΝΑΤΟ καταδικάζει την στοχοποίηση της Τουρκίας από το Ιράν

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 14 ώρες πριν

Χρυσή Αυγή: Εγκληματική οργάνωση και στο Εφετείο – Ένοχοι και οι 42 κατηγορούμενοι