Ήχησαν σειρήνες στο Ακρωτήρι της Κύπρου – “Μείνετε σε εσωτερικό χώρο”

Σειρήνες ήχησαν το βράδυ της Τετάρτης στο Ακρωτήρι της Κύπρου, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, αλλά και πολλά κυπριακά ΜΜΕ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το προσωπικό της βάσης έλαβε μήνυμα για απειλή σε εξέλιξη με την προτροπή: «Μείνετε σε εσωτερικό χώρο».

«Υπάρχει σε εξέλιξη απειλή ασφαλείας. Παρακαλείστε να παραμείνετε εντός των κατοικιών σας και να μείνετε στη θέση σας μέχρι νεότερης επίσημης ανακοίνωσης. Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα και καλυφθείτε πίσω ή κάτω από ανθεκτικά, συμπαγή έπιπλα. Παρακαλείστε να αναμείνετε περαιτέρω οδηγίες» αναφέρει το μήνυμα.