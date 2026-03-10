MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Λίβανος: Περισσότεροι από 100.000 νέοι εκτοπισθέντες από τον πόλεμο καταγράφηκαν μέσα σε ένα 24ωρο

|
THESTIVAL TEAM

Περισσότεροι από 667.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί εξαιτίας των ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών στον Λίβανο, μια αύξηση κατά 100.000 σε 24 ώρες, ανακοίνωσε σήμερα η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR).

Καθώς η χώρα δέχεται από χθες σφοδρούς ισραηλινούς βομβαρδισμούς, «περισσότεροι από 667.000 άνθρωποι στον Λίβανο έχουν εγγραφεί ως εκτοπισμένοι στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της κυβέρνησης, μια αύξηση 100.000 ανθρώπων σε μία μόνο ημέρα», δήλωσε η Καρολίνα Λίντχολμ Μπίλινγκ, εκπρόσωπος της UNHCR στον Λίβανο, σε δημοσιογράφους στη Γενεύη.

«Και ο αριθμός των εκτοπισμένων συνεχίζει να αυξάνεται αυτή τη στιγμή», πρόσθεσε. Το Ισραήλ βομβαρδίζει αδιάκοπα τον Λίβανο από τότε που η Χεζμπολάχ, το υποστηριζόμενο από το Ιράν σιιτικό κίνημα, έσυρε τη χώρα στον περιφερειακό πόλεμο με το Ιράν στις 2 Μαρτίου, εκτοξεύοντας πυραύλους κατά του Ισραήλ.

«Περίπου 120.000 εκτοπισμένοι στεγάζονται σε χώρους δημοσίας χρήσεως που τους έχει παραχωρήσει η κυβέρνηση, αλλά πολλοί περισσότεροι φιλοξενούνται σε συγγενείς ή φίλους ή εξακολουθούν να αναζητούν κατάλυμα και βλέπουμε αυτοκίνητα παρατεταγμένα στους δρόμους με ανθρώπους να κοιμούνται μέσα σε αυτά, καθώς και στα πεζοδρόμια», πρόσθεσε η ίδια.

«Πολλοί εκτοπίζονται για δεύτερη φορά από την έναρξη των εχθροπραξιών του 2024, και οι περισσότεροι έφυγαν βιαστικά, σχεδόν χωρίς τίποτα, και αναζητούν καταφύγιο στη Βηρυτό, στο Όρος Λίβανος, στην περιοχή του Βόρειου Λιβάνου και σε μέρη της Μπεκάα», εξήγησε.

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, της οποίας η επιχείρηση στον Λίβανο χρηματοδοτείται επί του παρόντος μόνο κατά 14%, υποστηρίζει την κυβέρνηση και τις τοπικές αρχές για την ανθρωπιστική αντιμετώπιση της κρίσης, σύμφωνα με δήλωση της οργάνωσης.

Μέχρι σήμερα, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες έχει διανείμει περίπου 168.000 είδη πρώτης ανάγκης σε περισσότερους από 63.000 εκτοπισμένους σε πάνω από 270 δημόσιους χώρους στέγασης που έχει ορίσει η κυβέρνηση. Αυτά τα είδη περιλαμβάνουν στρώματα, κουβέρτες, υπνόσακους, ηλιακούς λαμπτήρες και μπιτόνια.

«Παρατηρούμε επίσης αύξηση στις μετακινήσεις πληθυσμού προς τη Συρία, σύμφωνα με τις συριακές αρχές», δήλωσε η Μπίλινγκ.

«Περισσότεροι από 78.000 Σύροι έχουν εισέλθει στη Συρία από τον Λίβανο από τότε που ξεκίνησε η κλιμάκωση των εντάσεων, επιπλέον των περισσότερων από 7.700 Λιβανέζων», πρόσθεσε.

Ομάδες της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) είναι παρούσες στα συριακά συνοριακά περάσματα, συνεργαζόμενες με τις αρχές και τους εταίρους τους για την παροχή επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας σε άτομα που φτάνουν στη Συρία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Λίβανος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ για σπείρα που έστηνε παράνομα τυχερά παιχνίδια και είχε κέρδη εκατομμυρίων – 17 συλλήψεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Πώς δρούσε η σπείρα του παράνομου τζόγου: Κέρδη άνω των 16 εκατ. ευρώ, ο ρόλος των προγραμματιστών από τη Θεσσαλονίκη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Γεωργιάδης: Αμοργός, Ίος και Μαθράκι προστίθενται στη λίστα για την οικονομική ενίσχυση των γιατρών

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Ποδοσφαιριστής ομάδας νέων στην Γαλλία μαχαιρώθηκε από τον αδερφό αντιπάλου του

LIFESTYLE 21 ώρες πριν

Μάκης Δελαπόρτας για Ζωζώ Σαπουντζάκη: Κάποια στιγμή η αυλαία πέφτει, αυτό μπορώ να πω

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 9 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: “Θα κινηθούμε νομικά εναντίον όσων ευθύνονται για τον θάνατό της”, λέει ο σύντροφος της εκπαιδευτικού