ΔΙΕΘΝΗ

Λίβανος: Οκτώ νεκροί από ισραηλινό πλήγμα σε κτίριο όπου διέμεναν εκτοπισμένοι

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα, σε ένα νέο ισραηλινό πλήγμα στον νότιο Λίβανο, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας.

«Ο προσωρινός απολογισμός από το ισραηλινό πλήγμα στην πόλη Τιμπνίν, στην περιφέρεια του Μπιντ Τζμπέιλ, είναι οκτώ νεκροί», ανέφερε το υπουργείο.

Σύμφωνα με το επίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο του Λιβάνου, το ANI, χτυπήθηκε ένα κτίριο στο οποίο είχαν καταφύγει εκτοπισμένοι. Μεταξύ των θυμάτων είναι και πέντε μέλη της ίδιας οικογένειας.

