Λίβανος: Ο αριθμός των νεκρών από τις ισραηλινές επιθέσεις ξεπέρασε τις 2.000

Ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από τις ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο έχει ξεπεράσει τις 2.000, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

Μεταξύ των 2.020 νεκρών συγκαταλέγονται 165 παιδιά, 248 γυναίκες και 85 εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας, ανέφερε το Υπουργείο.

Περίπου 100 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μόνο τις τελευταίες 24 ώρες, πρόσθεσε.

Άλλα 6.436 άτομα έχουν τραυματιστεί κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ.