Λίβανος: Η στιγμή που το Ισραήλ βομβαρδίζει και ισοπεδώνει κέντρα διοίκησης της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό – Δείτε βίντεο

Κέντρα διοίκησης της Χεζμπολάχ καθώς και ραδιοτηλεοπτικό σταθμό που λειτουργούσε υπό την αιγίδα της οργάνωσης, στόχευσε και ισοπέδωσε ο στρατός του Ισραήλ κατά τη διάρκεια της νύχτας (24/03), στον Λίβανο.

Σε βίντεο που ανέβασαν οι Αμυντικές Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) στα social media, φαίνεται η στιγμή που βομβαρδίζεται και κατεδαφίζεται πολυώροφο κτίριο στη Βηρυτό του Λιβάνου, που φέρεται πως ανήκει στη Χεζμπολάχ.

Στη λεζάντα της ανάρτησης αναφέρουν πως χτυπήθηκε τόσο ο ραδιοτηλεοπτικός σταθμός όσο και τα κεντρικά γραφεία της «Δύναμης Ραντβάν», της επίλεκτης μονάδας ειδικών δυνάμεων της Χεζμπολάχ.

Πρόσθεσαν μάλιστα πως χτυπήθηκε και το αρχηγείο της Μονάδας Πληροφοριών της Χεζμπολάχ.

