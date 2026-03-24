Λίβανος: Η στιγμή που το Ισραήλ βομβαρδίζει και ισοπεδώνει κέντρα διοίκησης της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό – Δείτε βίντεο

Κέντρα διοίκησης της Χεζμπολάχ καθώς και ραδιοτηλεοπτικό σταθμό που λειτουργούσε υπό την αιγίδα της οργάνωσης, στόχευσε και ισοπέδωσε ο στρατός του Ισραήλ κατά τη διάρκεια της νύχτας (24/03), στον Λίβανο.

Σε βίντεο που ανέβασαν οι Αμυντικές Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) στα social media, φαίνεται η στιγμή που βομβαρδίζεται και κατεδαφίζεται πολυώροφο κτίριο στη Βηρυτό του Λιβάνου, που φέρεται πως ανήκει στη Χεζμπολάχ.

Στη λεζάντα της ανάρτησης αναφέρουν πως χτυπήθηκε τόσο ο ραδιοτηλεοπτικός σταθμός όσο και τα κεντρικά γραφεία της «Δύναμης Ραντβάν», της επίλεκτης μονάδας ειδικών δυνάμεων της Χεζμπολάχ.

Πρόσθεσαν μάλιστα πως χτυπήθηκε και το αρχηγείο της Μονάδας Πληροφοριών της Χεζμπολάχ.

Δείτε το βίντεο:

Βηρυτός Ισραήλ

Διαβάστε μας στο Google News

