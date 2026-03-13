MENOY

Λιβανέζος ο δράστης της επίθεσης σε συναγωγή στο Μίσιγκαν – Σε συναγερμό οι αρχές για αντισημιτικές επιθέσεις

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Ταυτοποιήθηκε ο ένοπλος δράστης που έπεσε με το όχημά του την Πέμπτη στη συναγωγή Temple Israel στα προάστια του Μίσιγκαν, σημαίνοντας συναγερμό στις αμερικανικές αρχές.

Ο δράστης, που έχασε τη ζωή του, ήταν ένας 41χρονος πολιτογραφημένος Αμερικανός πολίτης, γεννημένος στο Λίβανο, όπως ανέφερε στο Axios το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας.

Το υπουργείο αναγνώρισε τον ύποπτο ως Ayman Mohamad Ghazali που πήγε στις ΗΠΑ με βίζα μετανάστη IR1 το 2011 «ως σύζυγος Αμερικανίδας πολίτη» και του δόθηκε υπηκοότητα το 2016.

Το FBI ανέφερε πως διεξάγει έρευνα για «στοχευμένη πράξη βίας κατά της εβραϊκής κοινότητας».

Η επίθεση έρχεται σε μια περίοδο όπου ο αντισημιτισμός βρίσκεται σε άνοδο και ο διευθυντής του FBI έχει προειδοποιήσει τις αμερικανικές δυνάμεις να βρίσκονται σε «υψηλή επιφυλακή», εν μέσω του πολέμου με το Ιράν.

Είχε μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών στο αυτοκίνητο

Σύμφωνα με πληροφορίες του CNN, στο όχημα του δράστη βρέθηκε και μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών που δείχνει πως σχεδίαζε μεγάλη επίθεση.

Οι κάτοικοι της περιοχής καλούνται να παραμείνουν στα σπίτια τους μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες για τυχόν άλλους εκρηκτικούς μηχανισμούς.

Από το περιστατικό ευτυχώς δεν υπήρξαν θύματα, πέραν του δράστη, με έναν φρουρό ασφαλείας μόνο να μεταφέρεται στο νοσοκομείο με τραύματα.

Η συναγωγή που έγινε στόχος επίθεσης είναι από τις μεγαλύτερες στη χώρα και έχει και σχολείο.

Ο κυβερνήτης του Μίσιγκαν, Γκρέτσεν Γουίτμερ, ανέφερε πως «είναι σπαρακτικό το περιστατικό. Η εβραϊκή κοινότητα του Μίσιγκαν πρέπει να μπορεί να ζει και να ασκεί την πίστη της ειρηνικά. Ο αντισημιτισμός και η βία δεν έχουν θέση στο Μίσιγκαν. Εύχομαι να είναι όλοι ασφαλείς».

«Εδώ και δύο εβδομάδες συζητάμε για το ενδεχόμενο, δυστυχώς, να συμβεί κάτι τέτοιο, οπότε δεν υπήρχε έλλειψη προετοιμασίας», σημείωσε.

«Όλες οι εβραϊκές εγκαταστάσεις στην περιοχή θα έχουν αυξημένη προστασία μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση», είπε επίσης ο κυβερνήτης.

Τραμπ: Θα φτάσουμε μέχρι το τέλος της υπόθεσης

Και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε τη θλίψη του για την επίθεση. «Θέλω να στείλω την αγάπη μας στην εβραϊκή κοινότητα του Μίσιγκαν και σε όλους τους ανθρώπους στην περιοχή του Ντιτρόιτ μετά την επίθεση στην εβραϊκή συναγωγή», ανέφερε από τον Λευκό Οίκο.

«Έχω ενημερωθεί πλήρως και πρόκειται για κάτι τρομερό, αλλά συμβαίνει», είπε. «Θα φτάσουμε μέχρι το τέλος της υπόθεσης», συνέχισε. «Είναι απολύτως απίστευτο ότι συμβαίνουν τέτοια πράγματα», τόνισε.

