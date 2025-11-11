MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Λαβρόφ: Η Ρωσία θα πραγματοποιήσει πυρηνικές δοκιμές εάν άλλη πυρηνική δύναμη τις επαναλάβει

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε σήμερα ότι η Μόσχα θα πραγματοποιήσει πυρηνικές δοκιμές εάν κάποια άλλη πυρηνική δύναμη τις επαναλάβει.

Η Ρωσία είναι έτοιμη να συζητήσει τις ανησυχίες των ΗΠΑ σε σχέση με αυτό που η Ουάσιγκτον χαρακτηρίζει «ύποπτες υπόγειες δραστηριότητες» δήλωσε ο Λαβρόφ.

Ο Λαβρόφ δήλωσε ότι η Μόσχα εκφράζει την ανησυχία της για τις δηλώσεις των ΗΠΑ που υπονοούν ότι οι πυρηνικές δοκιμές θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για γεωπολιτικούς λόγους.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

