Κύπρος: Το ΥΠΕΣ καλεί τους πολίτες να δημιουργήσουν σακίδιο έκτακτης ανάγκης

Ενόψει εντάσεων στη Μέση Ανατολή και έπειτα από την επίθεση drone στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι, το υπουργείο Εσωτερικών της Κύπρου καλεί τους πολίτες να δημιουργήσουν προληπτικά το δικό τους σακίδιο έκτακτης ανάγκης με τα απαραίτητα προϊόντα, το οποίο θα είναι εύκολα μεταφερόμενο σε περίπτωση που δοθούν σχετικές οδηγίες από τις αρμόδιες Αρχές.

Το σακίδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει τα βασικά είδη που θα χρειαστούν σε περίπτωση εκκένωσης ή καταφυγίου, όπως τρόφιμα, νερό, πρώτες βοήθειες, καθώς και προσωπικά έγγραφα.