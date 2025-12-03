Κύπρος: Σεισμός 4,1 Ρίχτερ ανοιχτά της Πάφου

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών στη κλίμακα Ρίχτερ σημειώθηκε το απόγευμα στην Κύπρο, με επίκεντρο θαλάσσια περιοχή περίπου 30 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Πάφου. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου, ο σεισμός καταγράφηκε γύρω στις 19:35 και έγινε αισθητός σε μεγάλο μέρος της Κύπρου.

Μαρτυρίες πολιτών αναφέρουν αισθητή δόνηση μικρής διάρκειας, χωρίς όμως ιδιαίτερη ένταση. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για ζημιές ή τραυματισμούς, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες συλλέγουν δεδομένα και αναφορές από όλη την Κύπρο.

Οι σεισμολόγοι αξιολογούν τα στοιχεία από τα δίκτυα καταγραφής για να διαπιστώσουν αν η δόνηση εντάσσεται στη γνωστή σεισμική δραστηριότητα της ευρύτερης περιοχής της Πάφου ή αν πρόκειται για μεμονωμένο γεγονός.

Η νέα αυτή δόνηση έρχεται να προστεθεί στη σεισμική ακολουθία των τελευταίων εβδομάδων στην περιοχή της Πάφου, όπου στα μέσα Νοεμβρίου είχαν καταγραφεί ισχυροί σεισμοί άνω των 5 Ρίχτερ, με το επίκεντρο κοντά στην Αγία Μαρίνα Κελοκεδάρων, καθώς και εκατοντάδες μικρότερες δονήσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί από το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης και ευρωπαϊκά κέντρα παρακολούθησης.

Η Κύπρος βρίσκεται σε σεισμογενή ζώνη και οι επιστήμονες υπενθυμίζουν ότι τέτοιου μεγέθους σεισμοί θεωρούνται αναμενόμενοι, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν πρέπει να τηρούνται τα βασικά μέτρα προφύλαξης, ιδιαίτερα σε περιοχές κοντά στα επίκεντρα. Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή για τυχόν εξέλιξη της σεισμικής δραστηριότητας.