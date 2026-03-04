MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Κύπρος: Έκλεισε προσωρινά ο εναέριος χώρος – Εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Έκλεισε προσωρινά ο εναέριος χώρος της Κύπρου, καθώς εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο.

«Εντοπίστηκε πιθανό ύποπτο αντικείμενο, στον εναέριο χώρο πλησίον του Λιβάνου. Για προληπτικούς λόγους λήφθηκαν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα από τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση και, εφόσον απαιτηθεί, την αντιμετώπιση του περιστατικού. Για το αποτέλεσμα θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση», ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΡΙΚ σήμανε συναγερμός στην Αμερικανική πρεσβεία στη Λευκωσία και το προσωπικό οδηγήθηκε προληπτικά στα υπόγεια. Απογειώθηκαν τα ελληνικά f-16 προς αναχαίτιση του ύποπτου αντικειμένου.

Ο συναγερμός έληξε λίγο πριν τις 10 και το προσωπικό της Αμερικανικής πρεσβείας επέστρεψε στα καθήκοντά του. Η παρουσία των ελληνικών μαχητικών στους αιθέρες έγινε αντιληπτή και από πολίτες.

Κύπρος

