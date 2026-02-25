MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
ΔΙΕΘΝΗ

Κραν Μοντανά: Η Ελβετία θα καταβάλει 64.000 δολάρια ως εφάπαξ αποζημίωση για κάθε θύμα

|
THESTIVAL TEAM

Η ελβετική κυβέρνηση ανακοίνωσε την Τετάρτη (25/02/2026) ότι θα χορηγήσει εφάπαξ ποσό 64.000 δολαρίων στους σοβαρά τραυματίες και στις οικογένειες των θυμάτων της φωτιάς που ξέσπασε ανήμερα της Πρωτοχρονιάς σε μπαρ στο χιονοδρομικό θέρετρο Κραν Μοντανά.

Ο τραγικός απολογισμός από την πυρκαγιά σε μπαρ του χιονοδρομικού θέρετρου, ήταν 41 νεκροί και περισσότεροι από 100 τραυματίες.

Το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο τόνισε ότι η «συνεισφορά αλληλεγγύης» έχει στόχο την άμεση οικονομική στήριξη των πληγέντων και την έκφραση κρατικής συμπαράστασης και θα καταβληθεί τόσο για κάθε θάνατο όσο και για κάθε τραυματία που χρειάστηκε νοσηλεία.

Προκαταρκτικά στοιχεία της εισαγγελικής έρευνας και μαρτυρίες αναφέρουν πως η φωτιά προκλήθηκε από πυροτεχνήματα που άναψαν το αφρώδες ηχομονωτικό υλικό στην οροφή του υπογείου του μπαρ.

Οι ελβετικές αρχές αναφέρουν συνολικά 115 τραυματίες, πολλοί από τους οποίους ήταν έφηβοι και αρκετοί αλλοδαποί, μεταξύ τους πολίτες Γαλλίας και Ιταλίας.

Να θυμίσουμε ότι η νεαρή Αλίκη Καλλέργη, ήταν ανάμεσα στα θύματα της πυρκαγιάς στο μπαρ του Κραν Μοντανά, από το οποίο βγήκε ζωντανός ο αδερφός της.

Κραν Μοντανά

