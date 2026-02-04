MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Κούβα: Ο επικεφαλής του ΟΗΕ ανησυχεί για “κατάρρευση” λόγω της έλλειψης πετρελαίου

THESTIVAL TEAM

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες “ανησυχεί πολύ για την ανθρωπιστική κατάσταση στην Κούβα, η οποία θα επιδεινωθεί ή και θα καταρρεύσει, εάν οι ανάγκες της χώρας σε πετρέλαιο δεν ικανοποιούνται”, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπός του Στεφάν Ντουζαρίκ.

Αφότου σταμάτησε τις παραδόσεις πετρελαίου από τη Βενεζουέλα με προορισμό την Κούβα μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο στις αρχές Ιανουαρίου, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέδωσε την περασμένη εβδομάδα διάταγμα που ορίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούν να πλήξουν με τελωνειακούς δασμούς τις χώρες που πωλούν πετρέλαιο στην Αβάνα. Την Δευτέρα, ο Τραμπ δήλωσε ότι το Μεξικό που προμηθεύει με πετρέλαιο το νησί από το 2023, θα σταματήσει να το κάνει.

