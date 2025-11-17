Κονγκό: Τυλίχτηκε στις φλόγες το αεροπλάνο του υπουργού Ορυχείων – Βγήκε εκτός διαδρόμου προσγείωσης

Στο τσακ γλίτωσαν ο υπουργός Ορυχείων της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, Louis Watum Kabamba, και άλλα μέλη αντιπροσωπείας αφού το αεροπλάνο στο οποίο επέβαιναν έπιασε φωτιά την ώρα ης προσγείωσης.

Συγκεκριμένα την ώρα που προσγειωνόταν το αεροπλάνο του υπουργού στο Κονγκό, βγήκε από τη πορεία του διαδρόμου το πρωί της Δευτέρας (17/11/2025) και φλόγες άρχισαν να σχηματίζονται στο πίσω μέρος του αεροπλάνου.,

Δύο ημέρες πριν μάλιστα, είχε γίνει και η πολύνεκρη τραγωδία σε εξόρυξη κοβαλτίου, όπου 32 άτομα έχασαν τη ζωή τους.

Ο υπουργός και η αντιπροσωπεία έτρεξαν και κατάφεραν να βγουν από την έξοδο κινδύνου χωρίς να τραυματιστούν.

«Το αεροσκάφος πετούσε από την πρωτεύουσα Κινσάσα, όταν βγήκε εκτός διαδρόμου κατά την προσγείωση στο αεροδρόμιο Kolwezi στην επαρχία Lualaba», δήλωσε ο Isaac Nyembo, σύμβουλος επικοινωνίας του υπουργού, στα μέσα ενημέρωσης στο αεροδρόμιο μετά το ατύχημα.

🚨Breaking news.. DRC: An Embraer ERJ-145LR (reg 9S-AJB) operated by Air Katanga, carrying a Mines Minister delegation, skidded off the runway at Kolwezi Airport (KWZ/FZQM). Miraculously, all aboard evacuated safely… but the plane was engulfed in flames and destroyed. pic.twitter.com/Txw6dBByYq — Fahad Naim (@Fahadnaimb) November 17, 2025

[WATCH] A private jet carrying DR Congo mines ministry officials crashes in Kolwezi, southern region. It is reported that the officials were ferrying loads of money in cash pic.twitter.com/4tZg2Y5DWu — KT Press Rwanda (@ktpressrwanda) November 17, 2025

«Λίγα λεπτά αργότερα, το αεροσκάφος έπιασε φωτιά», πρόσθεσε.

Ο Nyembo είπε ότι περίπου 20 επιβάτες απομακρύνθηκαν από το αεροσκάφος πριν πάρει φωτιά, αλλά οι αποσκευές τους υπέστησαν ζημιές.

BREAKING: Plane carrying Congo’s Minister of Mines bursts into flames after veering off runway in Kolwezi. No fatalities reported; aircraft heavily damaged. Officials investigating the incident. pic.twitter.com/iF8ky0ZDSG — DisasterAlert (@DisasterAlert2) November 17, 2025

Ο υπουργός και άλλοι αξιωματούχοι ήταν καθ’ οδόν προς το Kolwezi για να εκτιμήσουν την κατάσταση στο ορυχείο Καλόντο, όπου τα 32 άτομα σκοτώθηκαν σε δυστύχημα στο ορυχείο το Σάββατο (15/11).