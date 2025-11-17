MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Κονγκό: Τυλίχτηκε στις φλόγες το αεροπλάνο του υπουργού Ορυχείων – Βγήκε εκτός διαδρόμου προσγείωσης

THESTIVAL TEAM

Στο τσακ γλίτωσαν ο υπουργός Ορυχείων της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, Louis Watum Kabamba, και άλλα μέλη αντιπροσωπείας αφού το αεροπλάνο στο οποίο επέβαιναν έπιασε φωτιά την ώρα ης προσγείωσης.

Συγκεκριμένα την ώρα που προσγειωνόταν το αεροπλάνο του υπουργού στο Κονγκό, βγήκε από τη πορεία του διαδρόμου το πρωί της Δευτέρας (17/11/2025) και φλόγες άρχισαν να σχηματίζονται στο πίσω μέρος του αεροπλάνου.,

Δύο ημέρες πριν μάλιστα, είχε γίνει και η πολύνεκρη τραγωδία σε εξόρυξη κοβαλτίου, όπου 32 άτομα έχασαν τη ζωή τους.

Ο υπουργός και η αντιπροσωπεία έτρεξαν και κατάφεραν να βγουν από την έξοδο κινδύνου χωρίς να τραυματιστούν.

«Το αεροσκάφος πετούσε από την πρωτεύουσα Κινσάσα, όταν βγήκε εκτός διαδρόμου κατά την προσγείωση στο αεροδρόμιο Kolwezi στην επαρχία Lualaba», δήλωσε ο Isaac Nyembo, σύμβουλος επικοινωνίας του υπουργού, στα μέσα ενημέρωσης στο αεροδρόμιο μετά το ατύχημα.

«Λίγα λεπτά αργότερα, το αεροσκάφος έπιασε φωτιά», πρόσθεσε.

Ο Nyembo είπε ότι περίπου 20 επιβάτες απομακρύνθηκαν από το αεροσκάφος πριν πάρει φωτιά, αλλά οι αποσκευές τους υπέστησαν ζημιές.

Ο υπουργός και άλλοι αξιωματούχοι ήταν καθ’ οδόν προς το Kolwezi για να εκτιμήσουν την κατάσταση στο ορυχείο Καλόντο, όπου τα 32 άτομα σκοτώθηκαν σε δυστύχημα στο ορυχείο το Σάββατο (15/11).

